Fagagna: Evento conclusivo Collinarte 2024

“Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” è lo spettacolo teatrale che sabato 26 ottobre alle ore 18.30 in Sala Vittoria a Fagagna chiuderà la rassegna di Collinarte 2024. “Creatività e tradizioni: una terra, una storia” è stato il tema sul quale gli artisti locali hanno realizzato le loro opere, dando così vita ad una “mostra diffusa” nei sedici comuni della Comunità Collinare che aderiscono al progetto Collinarte. A Fagagna, la mostra è stata inaugurata sabato 5 ottobre, con l’intervento dell’antropologo prof. Gian Paolo Gri. All’allestimento della mostra, che sarà acora visitabile presso la Sala Mostre del Palazzo Municipale fino al 3 novembre, hanno contribuito anche i corsisti dei laboratori di ceramica, merletto, tessitura ed unicinetto dell’Ecomuseo “Il Cavalir”. “Esporre le creazioni dei nostri artisti nel comune in cui risiedono è importante non solo per valorizzare le persone, ma anche per rinsaldare il loro legame con il territorio, diffondendo bellezza” dichiara la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Anna Zannier “per questo il sostegno dell’Amministrazione Comunale e il mio personale impegno nel portare avanti questo progetto saranno assicurati anche negli anni a venire”. Nello spettacolo conclusivo della manifestazione, avrà un ruolo di primo piano proprio un artista fagagnese, Massimiliano Gosparini, che curerà la parte del disegno artistico durante la lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo di Luis Sepùlveda proposta da Molino Rosenkranz. A Gosparini sarà infatti affidata l’illustrazione con la sabbia proiettata sul grande schermo: un effetto scenico di grande impatto a coronare il linguaggio “senza età” della poesia e che saprà coinvolgere il pubblico, guidandolo con delicatezza anche attraverso i temi del pregiudizio e della diversità.”

La serata si concluderà con un evento informativo nel merito della prevenzione delle patologie maschili:

“Spesso gli uomini sono portati a trattare i problemi di salute solo quando si presentano e, in assenza di sintomi significativi, tendono a non sottoporsi a esami o controlli periodici specifici.

Se ne parlerà a Fagagna venerdì 25 ottobre, alle ore 20.30, in Sala Consiliare, nel corso dell’evento “La prevenzione maschile da 0 a 99 anni” organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessore alla Salute, dottoressa Sonia Zanor. Obiettivo della serata è diffondere la cultura della prevenzione delle patologie urologiche maschili dalla nascita all’età adulta.

Interverrà il dottor Stefano Ciciliato, Medico Chirurgo, specialista in Urologia, presso gli Ospedali di San Daniele e Tolmezzo.

Parteciperà alla serata anche Luigino Minciotti, Presidente dell’Associazione di volontariato “Due pistoni”, che da anni promuove iniziative di solidarietà e raccolte fondi a sostegno del CRO di Aviano e di altri ospedali locali.

“La prevenzione per i ragazzi e gli uomini di tutte le età significa prendersi cura del proprio corpo e della propria salute, con la giusta attenzione verso uno stile di vita sano e dei regolari controlli medici da fare in base all’età ed alle caratteristiche individuali” commenta l’Assessore Zanor “pertanto è prioritario di questa Amministrazione Comunale l’intento di diffondere una cultura della prevenzione e che porti le persone a seguire le raccomandazioni dello specialista per tutelare il proprio benessere generale.”