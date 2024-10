Legalità e Lavoro – Economie sommerse e settori a rischio. convegno di Libera sabato a Monfalcone

Un convegno dal titolo Legalità e Lavoro – Economie sommerse e settori a rischio, organizzato dalla sezione provinciale di Libera Gorizia in

collaborazione con l’ Osservatorio Regionale Antimafa FVG si svolgerà Sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 presso il Palazzetto Veneto di via Sant’Ambrogio a Monfalcone. Sempre più spesso si legge in una nota, si sente parlare di sfruttamento e caporalato nei media nazionali e nelle aule di tribunale. Il Nord-Est non è esente. Il convegno mira a discutere della condizione del lavoro in appalto e subappalto in FVG e a ipotizzare buone pratiche che attenuino il rischio di suddetti reati. Saranno coinvolti nel dibattito i settori dell’agricoltura e della logistica, con un focus particolare sulla navalmeccanica.

Interverranno:

il Dott. ANTONIO DE NICOLO già procuratore Distrettuale della Repubblica di Trieste;

il COL. DAVIDE CARDIA comandante provinciale guardia di Finanza di Pordenone;

la Dott.ssa MARIA DOLORES FERRARA professoressa associata diritto del lavoro UniTS;

il Dott. OTTAVIO ROMANO Avvocato del Foro di Gorizia;

il Dott. MICHELE VALENTINI segretario generale FIOM CGIL Venezia;

il Dott. THOMAS CASOTTO segretario generale CGIL GORIZIA

Introdurranno:

Giuliana Colussi, referente regionale Libera FVG

Tullio Paiza, socio attivo di Libera Gorizia

Modererà:

La Dott.ssa Marina Forti, giornalista che ha collaborazioni attive con, tra le altre, Internazionale e AltraEconomia. L’evento, al quale sono state invitate le istituzioni territoriali, è aperto al pubblico ed è possibile grazie alla rete del coordinamento di Libera Gorizia formata dalle tante realtà e associazioni che sono sempre attive sul territorio isontino.