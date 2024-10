XXXIII Festival Internazionale Musica Sacra – concerto domani a Codroipo nel Duomo di S. Maria Maggiore

Scandita da quattro episodi legati alla vita di San Francesco, è un’avventura cinematografica ormai ultracentenaria lo storico film “Frate sole”, scritto da Mario Corsi e diretto da Ugo Falena, uscito nel lontano 1918, esempio memorabile della grande produzione del cinema italiano degli inizi del ‘900. Nell’ambito del percorso dedicato a Francesco d’Assisi, il programma della 33^ edizione del Festival internazionale di Musica Sacra, in collaborazione con il Festival Organistico Udinese, dedica una serata speciale alla riscoperta di questo film, attraverso la proiezione in programma giovedì 24 ottobre alle 20.45 a Codroipo nel Duomo di S. Maria Maggiore, con il valore aggiunto di una straordinaria colonna sonora “live”, quella del concertista internazionale Ferruccio Bartoletti, che proporrà un commento musicale della pellicola con una sequenza di suggestive improvvisazioni organistiche.

La 33^ edizione del Festival internazionale di Musica Sacra, promossa da PEC Presenza e Cultura con CICP Centro Iniziative Culturali Pordenone, è diretta dai Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai, ed è promossa in sinergia con il Ministero della Cultura, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone, con il sostegno di Fondazione Friuli e BCC Pordenonese e Monsile.

