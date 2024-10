Giovedì prossimo si parlerà della realtà socio-politica americana all’Univeristà della Terza Età “Paolo Naliato”

Giovedì 24 ottobre 2024, alle 17.30, nell’aula magna “Bruno Londero” (Via Piemonte, n. 82/9, nel quartiere di Paderno) organizzato dall’Università delle Terza Età “Paolo Naliato” si parlerà dai contenuti del libro di Marco D’Eramo “I Terroni dell’Impero – Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti” con la partecipazione di Severina De Biasi, che dialogherà con l’autore: verranno approfonditi aspetti decisivi della realtà socio-politica americana. Come recita il titolo del libro, anche gli Stati Uniti d’America hanno i loro terroni e Marco D’Eramo li ha incontrati a sud, dove l’America profonda e ostinata conserva ancora la sua verità indicibile: un’esplorazione antropologica che non nasconde il suo cuore di tenebra, un luogo in cui le strutture mentali, i riflessi sociali, i comportamenti restano costanti e descrivono il razzismo più spietato e il bigottismo più fondamentalista di una nazione fondata sull’integralismo. Si discuterà delle ragioni e delle paure dell’America profonda e lontana dai valori liberali e democratici, quell’America che tanto peso ha nella dinamica politico-elettorale di un paese che oggi sembra pericolosamente scivolare lungo il piano inclinato dell’intolleranza e dello scontro sociale. Marco D’Eramo, laureato in Fisica, ha poi studiato Sociologia con Pierre Bourdieu all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. Giornalista, ha collaborato con “Paese Sera” e “Mondoperaio”, e collabora con “Il manifesto”. Ha pubblicato tra gli altri: Gli ordini del caos (manifestolibri, 1991), Via dal vento. Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti (manifestolibri, 2004), Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi (2020).