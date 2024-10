A Udine Venerdì si parla del rilancio dell’economia solidale

L’economia solidale può fare la differenza nella nostra regione? Se ne parla Venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 18:00 a Udine nel Parco Sant’Osvaldo, via Pozzuolo 330 (piano terra, sala riunioni, padiglione DSM). Sarà l’occasione di discutere di benefici, sfide e opportunità dei Distretti di Economia Solidale (DES) per il Friuli Venezia Giulia. In particolare, si legge nelal nota di presentazione dell’evento

• Scoprirai come i DES possono migliorare la qualità della vita delle nostre comunità, grazie a modelli economici più equi e sostenibili.

• Avrai l’opportunità di ascoltare esperti e casi studio di successo nella nostra regione.

• Potrai condividere idee e confrontarti con altre persone interessate a creare un presente e un futuro migliore per il nostro territorio.

Che tu sia un cittadino impegnato su temi sociali e ambientali, un imprenditore agricolo, o attivə nel terzo settore, si legge in conclusione nell’invito, la tua partecipazione è fondamentale per rilanciare l’economia solidale in Friuli Venezia Giulia. Insieme possiamo ricostruire un tessuto sociale più forte e sostenibile.

Programma della serata

ore 18,00 Il senso dell’iniziativa: dal Forum dei beni comuni alle sfide del presente, Lucia Piani, UniUd, Direttivo Prodes.

ore 18,10 Saluto introduttivo Laura Niño e Christian Arnaiz, riceratori in Economía Social y Solidaria, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.

ore 18,20 La legge regionale per la promozione dell’economia solidale, Bepi Rizzardo, forum dei bani comuni

ore 18,30 Esperienze di Filiere economico solidaristiche in FVG, Nadia Carestiato, geografa, Presidente Prodes FVG.

ore 18,45 Un’esperienza di economia solidale regionale, Enrico Tuzzi, mugnaio, Dolegna del Collio (GO)

ore 19,00 Comunità territoriali trasformative, una proposta politica, Ferruccio Nilia, sociologo, Direttivo Prodes

ore 19,15 Orizzonti futuri. Confronto su possibili piste di lavoro, conduce Paolo Tomasin.

Ospiti: Massimo Morettuzzo e Serena Pellegrino, consiglieri regionali; Paolo Felice coop. sociali regionali; Alice Pesiri di Banca Etica; Marco Iob, Forum terzo settore; Alberto Marcone, Gruppo di acquisto solidale Mandigas, Gruppi di acquisto solidali.

Interventi programmati.

ore 20.15 Conclusioni Luigi Pellizzoni, Sociologo, Scuola Normale Superiore di Pisa.

L’incontro si concluderà con un brindisi conviviale, accompagnato da prelibatezze a chilometro zero, offerte dai distretti di economia solidale della regione. Un’occasione perfetta ad ingresso libero per fare rete e scoprire nuove sinergie. L’evento fa parte della terza edizione di “Rethinkable”, il Festival delle economie trasformative, che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre tra Gorizia e Nova Gorica, con un ricco programma di incontri e dibattiti. L’incontro è organizzato da ProDES FVG APS che dal 2016 promuove la costituzione di Comunità distrettuali di economia solidale (CoDES) con l’obiettivo di costruire un’economia più inclusiva, sostenibile e giusta.