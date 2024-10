Veleni pronti ad avvelenarci, l’OMS denuncia Multinazionali e Governi

L’OOrganizzazione mondiale della Sanità (OMS) denuncia a chiare lettere i 19 milioni di morti per il consumo di tabacco, alimenti ultra processati, combustibili fossili e alcool, 19 milioni di morti ogni anno, circa 7.400 morti ogni giorno. Multinazionali di numerosi settori messe sotto accusa.

Che responsabilità hanno le Multinazionali? Grandi società, senza scrupolo alcuno, sono in grado di «esercitare un potere significativo sui contesti politici e legali in cui operano. E sono capaci di ostacolare le normative di interesse pubblico che potrebbero incidere sui loro profitti», come riportato anche da Luca Pisapia su Valori del 13.06.2024. Una serie di prodotti particolarmente avvelenati, tabacco, alimenti ultra-processati come la carne lavorata, alcool, bevande zuccherate, wurstel e affini e, in aggiunta a questi, i combustibili fossili, tutte sostanze che provocano malattie come il cancro, le malattie cardiovascolari e respiratorie croniche e il diabete, colpevoli di 19 milioni di morti ogni anno. Come mai questi potentati riescono a imporre i loro prodotti sul mercato? Non solo riescono nei loro intenti, adoperando immagini accattivanti a colpire la nostra mente, ma sono in grado, secondo l’OMS, di interferire sulle scelte dei Governi e, di conseguenza, fanno fallire le misure di prevenzione soprattutto contro cancro e diabete, diventando responsabili del 90% dei decessi.

Quali sono le strategie di comunicazione delle Multinazionali? L’OMS sanziona sia le Multinazionali sia i Governi, pronti ad aprire le porte ai grandi gruppi; le Multinazionali, secondo l’OMS, adoperano strategie comunicative particolarmente suadenti. Da un lato si impegnano in pratiche quasi identiche per coinvolgere ambienti politici e informativi a loro favorevoli, dall’altro premono anche sulle industrie farmaceutiche e su quelle dei dispositivi medici, perché anche queste si impegnino a definire le politiche pubbliche per favorire i loro prodotti e i loro profitti.

Quali considerazioni finali nel report dell’OMS sui “giochi” delle Multinazionali?

In modo occulto e con protervia l’ultima parte del rapporto rivela i “trucchi” usati dalle Multinazionali. Il rapporto presenta una serie di casi di studio che illustrano l’ampiezza e la profondità del modo in cui le imprese si impadroniscono delle politiche pubbliche e del processo decisionale, con un impatto devastante sulla vita e sulla salute delle persone. E il rapporto descrive tutti i metodi, palesi o occulti, utilizzati dalle Multinazionali per ritardare, scoraggiare e bloccare le politiche pubbliche non solo sulle malattie non trasmissibili, ma anche sul controllo del tabacco e l’etichettatura sanitaria e nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari e alcolici.

Siamo nelle mani dell’affarismo puro…e cosa ne dicono i nostri Governanti?

Emilia Accomando