Per la prima volta arriva anche a Spilimbergo il festival dell’educazione finanziaria dell’Università di Udine, “Pn Trading Places”. Dal 24 al 26 ottobre la cittadina sarà protagonista di otto appuntamenti, fra i quali: lo spettacolo teatrale ideato e messo in scenda dai Papu, lezioni nelle scuole, conferenze, incontri pubblici, laboratori e proiezioni di film. Un programma realizzato con il Comune, le scuole e l’Università della Terza età di Spilimbergo, Cinemazero, Pordonone Pensa, Fondazione Bcc Pordenone, l’associazione Bonaldo Stringher oltre al Comune di Pordenone, co-fondatore della manifestazione.

L’iniziativa intende offrire al territorio un contributo di conoscenza sui principali temi dell’educazione finanziaria: bancaria, finanziaria, assicurativa, previdenziale e della finanza d’azienda. Il festival si rivolge, con modalità differenziate, a una vasta pluralità di interlocutori: scuole di ogni ordine e grado, cittadini di ogni età, professionisti dell’economia e della finanza, lavoratori coinvolti nei servizi finanziari. “Pn Trading Places”, nato nel 2021, mette infatti a disposizione del territorio che ospita i corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza l’esperienza pluriennale maturata.

Pn Trading Places per le scuole

Giovedì 24 ottobre, alle 10.30, i Papu saranno in scena al Teatro Miotto con lo spettacolo “L’economia in soldoni”. Vi assisteranno gli alunni degli ultimi tre anni della scuola primaria.

Venerdì 25 ottobre, alle 8.15, sempre al Teatro Miotto, proiezione commentata del film “La grande scommessa” di Adam McKay (2015) nell’ambito del Laboratorio Cinefinanza. Parteciperanno gli studenti del terzo e quarto anno dell’IIS “Il Tagliamento” che al termine affronteranno i temi trattati nel film con i docenti di banca e finanza dell’Università di Udine.

Tre gli appuntamenti previsti dalle “Lezioni di educazione finanziaria”. Giovedì 24 ottobre, alla scuola media “Bernardino Partenio” il tema sarà “Che cos’è la finanza (moneta, banca e assicurazione)”. Lezione rivolta agli alunni delle terze, su quattro turni a partire dalle 8. Sabato 26 ottobre doppio incontro all’IIS “Il Tagliamento”. “Che cos’è la finanza comportamentale?” è il titolo della lezione che si terrà, dalle 9, dedicata agli studenti del biennio. Dalle 11, invece, lezione su “Che cos’è la previdenza?”.

Pn Trading Places per tutti

Venerdì 25 ottobre, alle 15, alla Casa dello Studente di Spilimbergo, conferenza su “Investimenti in attività finanziarie: profili di rendimento e rischio”. Sabato 26 ottobre due appuntamenti in calendario. Al mattino, in Piazza del Mercato, alle 10.30 con replica alle 11.30, “Bottega del sapere” su “Come funziona la previdenza in Italia?”. Al pomeriggio, alle 15, al Teatro Miotto, proiezione commentata del film “Wall Street” di Oliver Stone (1987) nell’ambito del Laboratorio Cinefinanza. Al termine i temi trattati nel film saranno dibattuti con i docenti di banca e finanza dell’Ateneo friulano.