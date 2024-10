Carrozzine che non entrano in ascensore. Simona Liguori porta in caso in Aula

Prosegue il lavoro di sensibilizzazione per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici ATER che la consigliera regionale Simona Liguori del Gruppo Patto per l’Autonomia-CIVICA FVG sta portando avanti già dalla scorsa legislatura. Dopo aver fatto accogliere dalla Giunta regionale un ordine del giorno nel 2019, oggi la rappresentante dei civici ha aperto con l’assessore Cristina Amirante una collaborazione che si prefigge di migliorare l’accessibilità negli edifici

«In alcuni edifici Ater – ha spiegato Liguori – le carrozzine usate dalle persone disabili non riescono ad entrare negli ascensori o peggio ancora gli ascensori non sono disponibili. Generalmente gli inquilini non sono in condizione di sostenere i costi per rendere il proprio alloggio privo di barriere architettoniche e in merito ci sono giunte molte segnalazioni. Per questa ragione abbiamo chiesto alla Regione di intervenire e di fronte ad un nostro emendamento l’assessore Cristina Mirante si è dimostrata attenta e disponibile a collaborare per cercare di risolvere i vari problemi esistenti. Lo faremo ancora in occasione della prossima Finanziaria cercando di dare risposte concrete».