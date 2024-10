Sostegno alla petizione per il superamento della carenza dei medici di medicina generale nel Comune di Caneva (Pn)

Il consigliere regionale Furio Honsell sostiene la petizione per il superamento della carenza dei medici di medicina generale nel Comune di Caneva (Pn). Si legge in una nota di Open Sinistra Fvg: ““Poco fa ho espresso il mio pieno sostegno alla petizione presentata da alcuni cittadini in Consiglio Regionale per affrontare la critica carenza di medici di base nel Comune di Caneva. La situazione nel Distretto del Livenza, e in particolare nel Comune di Caneva, è estremamente preoccupante” ha dichiarato Honsell.” Così si è espresso in prima battuta il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG ha margine del deposito. “Negli ultimi anni, il numero di medici di famiglia operanti a tempo pieno si è ridotto drasticamente, passando da cinque a solamente due. Questo ha lasciato tante persone senza un’adeguata assistenza sanitaria. Dal primo pensionamento nel 2016, nessun nuovo medico è stato assegnato a Caneva, con l’unica eccezione di un dottore che al momento presta servizio a Sarone per sole due ore a settimana” ha proseguito Honsell. “Questo crea enormi difficoltà per i cittadini, che sono costretti a recarsi nei Comuni limitrofi per ricevere adeguate cure. Le persone più colpite infatti da questa situazione sono gli anziani, i soggetti più vulnerabili e coloro che non sono in grado di spostarsi autonomamente. Anche i residenti delle aree montane soffrono particolarmente la ridotta accessibilità ai servizi sanitari”. *“In questo contesto, deve essere garantito il trasporto nei comuni vicini, per permettere ai cittadini di raggiungere i medici di base disponibili in altre località. Tale servizio di trasporto è essenziale per assicurare un accesso equo alle cure, in particolare per coloro che non possono viaggiare autonomamente.”* “I presentatori hanno inoltre evidenziato che quest’anno uno degli ultimi due medici rimasti in servizio potrebbe andare in pensione, aggravando ulteriormente la situazione. Se ciò accadesse ci si troverebbe con zero medici a Stevenà, zero medici a Fratta, zero medici a Caneva, un medico per due ore settimanali a Sarone e un medico a Fiaschetti, il cui ambulatorio è purtroppo inadeguato a causa di barriere architettoniche incompatibili con un servizio sanitario di qualità.” “Questa situazione è inaccettabile” ha concluso il Consigliere Honsell. “Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana, deve essere garantito a tutti i cittadini, e nessuno dovrebbe essere costretto a migrare in altri Comuni per ricevere cure. È necessario un intervento urgente per assicurare al Comune di Caneva un numero di medici di base congruo e proporzionato alla popolazione. È imperativo che il servizio sanitario locale venga ripristinato al più presto.”