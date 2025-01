Come viene percepito l’Esercito? Indagine con 150 interviste agli studenti di UniUd

Gli studenti dell’Università di Udine si sentono vicini all’esercito italiano. È percepito come una forza radicata sul territorio che suscita un rassicurante senso di protezione, anche grazie alle memorie storiche locali tramandate da padre in figlio. È quanto emerge da una ricerca svolta da 73 studenti del corso di laurea in Relazioni pubbliche dell’Ateneo friulano, con sede a Gorizia, in collaborazione con il Comando militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”. Il progetto, denominato Sentiment, coordinato da Francesca Greco, ha cercato di indagare qual è la percezione dell’Esercito nella popolazione universitaria. Sono state condotte 150 interviste che hanno sviluppato circa 500mila dati statistici elaborati con moderne tecniche di profilazione socio-culturale. Oltre all’indagine, il progetto prevedeva anche che gli studenti realizzassero degli spot pubblicitari sull’esercito. I risultati della ricerca e i video sono stati presentati al Circolo unificato dell’Esercito di Trieste durante la terza edizione del workshop di aggiornamento degli operatori Infoteam del Corpo a cui hanno partecipato Antonella Pocecco e Jacopo Ciufoli.

Il video (https://youtube.com/shorts/HfR4OHLi_uI) più apprezzato dai partecipanti è stato "Esercito italiano, tutta un'altra storia", di Daniela Hushie e Sara Perrotta. Uno spot di 30 secondi che gioca sul contrasto positivo tra le immagini che scorrono velocissime e sei scritte in sovraimpressione. "Violenza" assieme a istantanee di soldati con i bambini, "Uso della forza" con immagini di medici e soccorritori, "Solo uomini" ed ecco giovani donne in divisa, "Macchine da guerra" con due giovani militari che si baciano e due coppie che si sposano, "Autoritarismo" e appare la Costituzione e l'emblema della Repubblica italiana, "Solo chiacchere" ed ecco i militari in aiuto alla popolazione dopo catastrofi naturali.

Al progetto Sentiment hanno lavorato 73 studenti dei corsi di Teoria e tecnica delle relazioni pubbliche 1 e Comunicazione pubblicitaria e nuovi media, tenuti dalla docente Francesca Greco. Gli studenti coinvolti nella progettazione e presentazione degli spot pubblicitari sono: Alessia Pezzarini, Beatrice De Faveri, Daniela Hushi, Filippo Zivoli, Gabriele Ierounutti, Giada Tinazzi, Lisa Denardi, Lorenzo Bin, Rebecca Portello, Sabrina Saponaro, Sara Foschiatto, Sara Perrotta, Thomas Di Raimo.

L’appuntamento formativo è stato organizzato dal Comando “Friuli Venezia Giulia” e dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo friulano.

«Col Progetto Sentiment – spiega Francesca Greco – abbiamo cercato di comprendere la rappresentazione dell’esercito nella fascia d’età dei giovani adulti, cioè tra i 18 e i 26 anni, per generare una pubblicità sociale sul tema o un piano di comunicazione che promuovesse il superamento degli stereotipi».