Domenica 2 febbraio inaugura a Pordenone Musicainsieme 2025, ore 11 Casa Zanussi

Si alza il sipario sulla 48^ edizione di Musicainsieme, la storica vetrina cameristica ideata e promossa dal Centro Iniziative Culturali Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai: appuntamento, domenica 2 febbraio alle 11, nell’Auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone dove sarà di scena un Ensemble di riferimento della scena cameristica mondiale, il Trio Nebelmeer vincitore lo scorso settembre della 22^ edizione del prestigioso concorso internazionale Premio Trio di Trieste. Molto rapidamente la formazione si è affermata in festival europei di grande rilevanza ed è diventata tre anni fa “Trio in residence” nella Cappella Musicale della Regina Elisabetta in Belgio, con un prestigioso debutto nella Sala Grande del Bozar di Bruxelles. Sarà questa anche la prima data del tour nazionale che il Trio Nebelmeer proporrà nel 2025, con un programma dedicato a pagine di Franz Schubert, di cui sarà proposto il Notturno in mi bemolle maggiore D. 897 (1828), di Rebecca Clarke con il Piano Trio (1921) e di Felix Mendelssohn Bartholdy con il Klavier Trio n° 1 op. 49 in re minore (1839). Come sempre il cartellone di Musicainsieme si apre al pubblico con ingresso libero per ogni appuntamento. Ogni evento è in programma alle 11.

Il concerto inaugurale del Trio Nebelmeer – al secolo Loann Fourmental pianoforte, Arthur Decaris violino e lorian Pons violoncello – dimostra che questo Ensemble nasce da un’ispirazione profonda legata al mondo romantico. I tre musicisti, già solisti e cameristi in formazioni diverse, hanno scelto il nome della formazione in omaggio a Caspar David Friedrich e alla sua celebre opera Viandante sul mare di nebbia (Der Wanderer über dem Nebelmeer), un riferimento simbolico alla bellezza e al mistero della natura, che rispecchia anche l’essenza della loro musica. Il percorso di formazione del Trio è stato guidato da importanti figure del panorama musicale internazionale. Il percorso di formazione del Trio è stato guidato da importanti figure del panorama musicale internazionale. Decaris, Pons e Fourmental hanno studiato con il Trio Wanderer, con Claire Désert e Louis Rodde, violoncellista del Trio Karénine. Si sono poi perfezionati presso rinomate accademie e con ensemble di grande prestigio come i Quartetti Modigliani e Diotima, oltre a musicisti dello spessore di Johannes Meissl, Olivier Charlier, Emmanuel Strosser e Lise Berthaud. Grazie alla sua straordinaria abilità nel creare un suono avvolgente e ricco di emozione, il Trio Nebelmeer ha rapidamente catturato l’attenzione della scena musicale internazionale, conquistando inviti a prestigiosi festival di rilevanza mondiale come La Roque d’Anthéron, La Folle Journée de Nantes, Les Folles Journées nei Pays de la Loire e La Folle Journée di Varsavia. Dal settembre 2022 il Nebelmeer è stato nominato “Trio in residence” presso la prestigiosa Cappella Musicale della Regina Elisabetta in Belgio, dove lavora sotto la direzione di musicisti ben noti come Corina Belcea, Miguel da Silva e Jean-Claude Vanden Eynden. Nel 2023, grazie al supporto del Teatro e del Conservatorio di Caen, il Trio ha pubblicato il suo primo CD: un progetto dedicato alle opere di Chausson e Saint-Saëns, per l’etichetta Mirare. L’album ha ricevuto recensioni entusiastiche sia dalla critica francese che da quella tedesca, Arthur Decaris suona un violino Giovanni Francesco Pressenda, gentilmente concesso dal fondo Talents & Violon Celles. Florian Pons, invece, suona un violoncello del XVIII secolo, attribuito ad Ambroise de Comble, discepolo del celebre liutaio Stradivari.

Musicainsieme 2025 proseguirà domenica 9 febbraio con la sudcoreana Borim Kang, stella nascente del pianoforte, domenica 23 febbraio la lezione concerto del pianista e ricercatore Paolo Furlan, vincitore del Premio Musicainsieme Pordenone 2024. Quindi, domenica 2 marzo il baritono giapponese Taku Hayasaka accompagnato al pianoforte da Stefano Chiurchiu’, e gran finale, domenica 9 marzo, con il Duo Sofia De Martis violino – Matteo Di Bella pianoforte.

