Comune di Udine: “città sane”, al via i contributi per attivita’ di benessere sociale

Il Comune di Udine ha annunciato l’avvio di una nuova iniziativa di finanziamento rivolta alla realizzazione di attività e progetti di prevenzione e promozione della salute, con particolare attenzione alle fasce fragili. Questa iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “Città Sane” e riguarda il biennio 2024-2025. Le domande dovranno pervenire all’amministrazione entro il 27 giugno 2024.

Beneficiari e finalità del contributo

L’Amministrazione comunale intende promuovere e riconoscere il ruolo attivo dei soggetti operanti nel contesto sociale locale, concedendo contributi per progetti destinati ai cittadini residenti nel Comune di Udine. Potranno presentare domanda di contributo:

Enti del terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali senza scopo di lucro con esperienza in progetti di prevenzione e promozione della salute e a associazioni non riconosciute senza scopo di lucro con esperienza nella valorizzazione del ruolo degli anziani.

Aree di Intervento

I progetti devono mirare alla promozione della salute e riguardare una o più delle seguenti aree:

Promozione dell’invecchiamento sano e attivo, della socialità e della solidarietà intergenerazionale; Attività con giovani e scuole ad esempio per la promozione dei comportamenti a rischio, la prevenzione delle dipendenze tecnologiche, la gestione delle emozioni etc.; Attività con disabili e persone fragili (ad esempio, pazienti oncologici, diabetici); Umanizzazione degli spazi con interventi multidisciplinari e iniziative per l’umanizzazione dei luoghi di cura e di attesa e degli spazi esterni cittadini (ad esempio, attività di miglioramento della comunicazione e dei servizi sul territorio, attività di informazione e supporto ai servizi, facilitazione della comunicazione tra servizi e utenza, ecc.).

Importo del contributo e spese ammissibili

Il Comune investirà per finanziare le precedenti attività 173.000 euro, di cui 90.000 per l’anno 2024 e 83.000 per l’anno 2025.I progetti potranno beneficiare di un contributo comunale massimo di 12.000 per progetti annuali e 24.000 per progetti biennali. Le attività dovranno essere avviate nel 2024 e concludersi entro il 30 giugno 2025 (progetti annuali) o entro il 30 giugno 2026 (progetti biennali).

No alla Solit’Udine

l Servizio No alla Solit’Udine ha preso avvio nel 2004 con l’obiettivo di migliorare e facilitare la qualità della vita delle persone anziane prevenendone e contrastandone l’istituzionalizzazione. Si realizza attraverso una rete territoriale – formata dal Comune di Udine e oltre 20 soggetti del privato sociale che hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa – in grado di dare risposte differenziate e personalizzate ai bisogni della popolazione, spaziando dal trasporto per bisogni sanitari al supporto per spese e commissioni. Quest’anno tra le iniziative in programma per il ventennale del Servizio è stato organizzato un corso di formazione rivolto ai volontari che si prefigge da un lato di fornire una panoramica sui servizi pubblici (sociali e sanitari) rivolti agli anziani e dall’altra di illustrare principi giuridici, deontologici e morali del volontariato. Il corso formativo per i volontari si terrà a Cussignacco e si svolgerà tramite diversi incontri in partenza l’11 giugno. Il percorso terminerà a novembre. Sul sito del Comune sono presenti tutte l informazioni necessarie.