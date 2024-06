Il nuoto pinnato paralimpico fa tappa a San Vito al Tagliamento. Il 9 giugno in piscina oltre 100 atleti

Ritorna il Campionato Italiano Paralimpico di Nuoto Pinnato organizzato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la ASD Pinna Sub San Vito. Il 9 giugno, nella piscina comunale di San Vito al Tagliamento (PN), si sfideranno i migliori atleti nelle sette specialità programmate: 25 m apnea, 25 m pinne, 25 m monopinna, staffetta 4×50 m pinne assoluta mista, 50 m pinne, 50 m monopinna e staffetta 4×50 m pinne assoluta.

Oltre 100 saranno gli atleti in gara tra cui spiccano i nomi di diversi campioni del mondo nelle tre disabilità rappresentate: fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale.

Katia Aere ed Eleonora Guasconi, ad esempio, saranno le campionesse “da battere”, così come Mirko Luppi lo sarà tra gli uomini. L’atleta friulana Aere nella piscina da 25 m di San Vito al Tagliamento tenterà di raggiungere un nuovo primato iridato certificato dalla CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) nei 25 m pinne, mentre l’atleta toscana Guasconi tenterà di stabilire il nuovo record mondiale CMAS nei 50 m pinne. L’emiliano Mirko Luppi, invece, tenterà di centrare il nuovo primato iridato CMAS nei 50 m monopinna.