Con “Estensioni” tornano le passeggiate “dentro le letterature di confine”. Camminate guidate per conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Valle del Tempo

Con Estensioni tornano le passeggiate “dentro le letterature di confine” . Due camminate guidate per conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Valle del Tempo. In programma anche molti incontri con l’autore, musica, letture, laboratori

VAL PESARINA – Incontri con l’autore, musica, letture, laboratori e poi le immancabili passeggiate. Anche quest’anno il Festival “Estensioni. Dentro le letterature di confine” – con la direzione artistica dell’associazione culturale Bottega Errante, realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di Fondazione Friuli, Comune di Prato Carnico e Pro Loco Val Pesarina – è pronto a stupire il pubblico con un ricco programma di eventi che animerà la Val Pesarina dal 5 al 7 luglio. Confermata anche per la terza edizione la scelta di far conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Valle del Tempo, attraverso delle camminate guidate. L’intero programma è disponibile su www.festivalestensioni.it.

WILDLIFE TRAIL – Dopo l’apertura (il 5 luglio alle 18) che vedrà la partecipazione di Paolo Rumiz con la “La rotta per Lepanto”, sabato 6 luglio la giornata si aprirà proprio con una passeggiata lungo il “Troi dai Salvadis” (annullata in caso di maltempo): un percorso ad anello della lunghezza di 4,5 km, e un dislivello di 100 metri. Il ritrovo per i partecipanti è alle 8.30, in piazza del campanile, a Prato Carnico. Da lì prenderà il via la passeggiata (a cura del Comune) che si svilupperà lungo sentieri e strade forestali tra i borghi di Prico, Luch e Coi. Il percorso attraverserà boschi di faggio, castagno e abete rosso, ma anche piccole radure e prati da sfalcio. Lungo l’anello sarà possibile osservare le sagome degli animali che abitano la vallata, specie che in qualche modo interagiscono con le attività antropiche e la cui conoscenza risulta indispensabile per una corretta convivenza.

STAVOLI DI ORIAS – Anche domenica 7 luglio, giornata conclusiva del Festival, si aprirà con una camminata, questa volta agli Stavoli di Orias (a cura della Pro Loco Val Pesarina). Si tratta di uno dei luoghi più belli della Valle che verrà raccontata per l’occasione da una guida che descriverà il territorio, la natura, la geografia e la storia di uno dei sentieri più suggestivi della vallata. Il ritrovo è sul ponte di Pieria (in caso di maltempo la passeggiata verrà annullata) da lì si percorrerà un sentiero, fatto in parte di strada asfaltata, di 2 chilometri e mezzo, con un dislivello di 320 metri. Proprio agli Stavoli, alle 11, è in programma l’incontro con Paolo Costa, in dialogo con Daniele Zongaro, intitolato “L’arte dell’essenziale”: un’escursione filosofica tra prati, vette, ghiaioni e boschi.

