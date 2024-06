Ue: Conti (Pd), inopportuno eurodeputati in giunte comunali

“Spero che cominciamo a chiamarli ex sindaci. Non è opportuno che chi è stato eletto europarlamentare continui a dedicarsi ancora al proprio comune. Abbiamo sentito ad esempio che l’europarlamentare Cisint, ormai ex sindaca, pensa di proseguire il suo lavoro nella giunta di Monfalcone e questo è assolutamente sconveniente. Ha ricevuto un mandato dai suoi elettori e quindi deve lavorare a Bruxelles a tempo pieno”. Lo ha affermato oggi a Trieste la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, durante uno scambio di battute sui temi dell’attualità politica.

Parlando delle prossime elezioni comunali di Pordenone e Monfalcone, Conti ha detto che quelle “sono partite aperte”, spiegando che “il Partito democratico vuole lavorare a una coalizione e a un programma che sia condiviso da tutte le forze politiche che possono starci, mettendo anche in campo delle figure che siano rappresentative di questo nostro mondo di centrosinistra”.

“Il Pd vuole contribuire a tornare a essere maggioranza nei comuni e l’esito delle elezioni amministrative – ha aggiunto la segretaria dem – ci fa credere che ci sia uno spazio per costruire e dove noi possiamo solo crescere”.