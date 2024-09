Erto: presentazione del libro ‘la notte più buia della valle’. Analisi inedita sui processi decisionali dietro il disastro del Vajont

Erto e Casso – In uno dei luoghi più simbolici del disastro del Vajont, sabato 21 settembre 2024, alle ore 16:00, avrà luogo la presentazione del libro “La notte più buia della valle” a cura del dottore di ricerca Andrea Di Antonio.

L’autore, fisico dell’atmosfera e pilota VDS, nonostante le sue origini abruzzesi, nutre da sempre un profondo interesse per la tragedia del Vajont, una passione nata fin dall’infanzia. Questo volume, risultato di anni di meticolosa ricerca, offre una prospettiva innovativa sui complessi processi decisionali che portarono agli eventi drammatici del 9 ottobre 1963. Di Antonio applica principi tipici dell’aviazione per analizzare le dinamiche che condussero alla catastrofe, fornendo così un’interpretazione unica e approfondita.

La presentazione si svolgerà nella Sala Consiliare del Municipio di Erto e sarà moderata dalla Dott.ssa Giovanna Franceschini, guida naturalistica, informatore della memoria e co-fondatrice dell’Ecomuseo Vajont: Continuità di vita. Grazie alla sua profonda conoscenza del territorio e della storia del Vajont, la Dott.ssa Franceschini guiderà un dibattito che promette di essere ricco di spunti di riflessione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Erto e Casso e dall’Ecomuseo Vajont: Continuità di vita, un’istituzione impegnata nella valorizzazione della Val Vajont e nella promozione di una memoria storica attiva. La presentazione rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza di uno degli episodi più drammatici del nostro passato, con uno sguardo rivolto al futuro del territorio e delle sue comunità.