UniUd: beni storico artistici, iscrizioni scuola specializzazione

Formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. È l’obiettivo della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell’Università di Udine che ha aperto le iscrizioni per l’anno accademico 2024-2025. Venti i posti disponibili. La domanda per l’esame di ammissione va presentata online (https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do) entro il 25 ottobre. La Scuola, diretta da Claudia Bolgia, dura due anni e fornisce un titolo preferenziale per l’accesso alle soprintendenze statali, agli enti territoriali, alle istituzioni museali e alle gallerie d’arte. Il percorso formativo è organizzato dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano.

La prova d’esame, per titoli e orale, si terrà online il 4 novembre. Gli idonei potranno iscriversi entro il 15 novembre. Per maggior informazioni https://shorturl.at/B8OMt

Al concorso di ammissione possono partecipare: i laureati specialistici in storia dell’arte e magistrali in storia dell’arte, i laureati con il precedente ordinamento didattico equiparati a quelli del nuovo ordinamento e i candidati con titolo di studio straniero riconosciuto idoneo.