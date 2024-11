Evento di solidarietà con l’Associazione per il Bambino in Ospedale domenica prossima a Latisana

ABIO – UDINE ODV – L’Associazione per il Bambino in Ospedale (Abio) presenta il concerto sinfonico che si terrà il 10 Novembre alle ore 18:00 presso il Teatro Odeon di Latisana (UD). L’evento di solidarietà in occasione della tradizionale Fiera di San Martino, che ogni anno anima la città di Latisana, vedrà protagonista l’Orchestra AUDiMuS, diretta dal Maestro Francesco Gioia, con la partecipazione di Adolfo Del Cont alla fisarmonica.

Il concerto rappresenta un’importante opportunità per far conoscere l’attività di ABIO Udine: l’associazione da anni offre assistenza, accoglienza e momenti di svago ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, contribuendo a rendere l’ambiente ospedaliero un luogo più sereno. In particolare, l’evento mira a promuovere l’apertura di una sede ABIO presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Latisana, rafforzando così la presenza dell’associazione sul territorio e ampliando il supporto ai piccoli pazienti e ai loro cari.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma le donazioni saranno accolte con gratitudine e interamente devolute a sostegno delle iniziative di ABIO.

Inoltre, per rendere questa serata ancora più speciale, sarà possibile prenotare fino a cinque posti tra gli orchestrali e assistere al concerto in maniera unica, vicino ai musicisti, per vivere da vicino l’energia e la magia della musica.