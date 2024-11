Fontanafredda celebra la Costituzione e il volontariato con i suoi giovani diciottenni

In un momento di profonda riflessione e valore civico, il comune di Fontanafredda ha consegnato la Costituzione Italiana ai giovani diciottenni del 2023 e del 2024 in un luogo particolarmente significativo per il significato che porta con se: la sede del gruppo di Protezione Civile.

L’evento, organizzato appositamente qui per avvicinare i neo maggiorenni al volontariato e, perché no, invogliarli ad aderire al Gruppo di Protezione Civile, ha visto la partecipazione del sindaco Michele Pegolo e dell’assessore ai servizi alla persona Cristina Centis, che hanno invitato i ragazzi e le ragazze a considerare la Costituzione come una guida per diventare cittadini consapevoli e responsabili.

“Essere qui, nella sede della Protezione Civile, ha un significato profondo”, ha infatti detto il Sindaco nel discorso pronunciato ai ragazzi, “Questa è la casa del volontariato, un luogo dove ci si mette al servizio degli altri. Il volontariato è un esempio concreto di come ognuno di noi possa fare la differenza. Vi invito a considerare il valore di essere cittadini attivi, di dedicare parte del vostro tempo agli altri, perché il vero cambiamento parte da qui, da un impegno concreto verso la nostra comunità”.

I giovani, invitati tramite una lettera nominativa recapitata per posta, hanno potuto confermare la propria partecipazione attraverso un QR code dedicato, portando all’evento un totale di 32 presenti.

L’incontro ha offerto l’opportunità di dialogare con le istituzioni locali e si è concluso con un brindisi, momento conviviale per celebrare l’inizio di un nuovo percorso verso l’età adulta. Con un messaggio di fiducia, il sindaco ha esortato i giovani ad essere protagonisti del cambiamento: “Abbiate il coraggio di essere protagonisti del cambiamento. Il futuro è nelle vostre mani, e sono certo che saprete costruirlo meglio di quanto abbiamo fatto noi.”

L’evento ha rappresentato un importante passo simbolico per i giovani cittadini di Fontanafredda, invitati a partecipare attivamente alla vita civica con consapevolezza e responsabilità, per un domani costruito su valori condivisi e sul dialogo.