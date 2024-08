Ferragosto al Parco del Cormor di Udine: una serata di musica latina e gastronomia

Il Parco del Cormor di Udine ospiterà, il 15 agosto, una serata speciale in occasione del Ferragosto. A partire dalle 19, il tradizionale appuntamento del Giovedì Latino e Caraibico si arricchirà di contenuti aggiuntici come una doppia consolle, un saggio di danza e un piatto speciale.

La serata vedrà la partecipazione di Gaby Sánchez e Bepo Maracas, due figure note nel panorama musicale caraibico, che si alterneranno alla console per offrire al pubblico una selezione musicale variegata e frizzante. Accanto a loro, la scuola di ballo Oasi Danze presenterà alcune esibizioni con saggio, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla manifestazione.

Dal punto di vista gastronomico, sarà disponibile, su prenotazione, un piatto speciale: paella di pesce e verdure al prezzo di 15 euro, riservata ai primi 100 che la prenoteranno. Oltre a questo, sarà possibile scegliere tra le classiche specialità del Parco del Cormor, tra cui la famosa grigliata di carne, piatti mitteleuropei come la wienerschnitzel, e una selezione di piatti freddi estivi. Anche per chi non consumerà la paella è altamente consigliato prenotare il tavolo per cena fino ad esaurimento via WhatsApp al 351.5864864.

Saranno operativi anche i punti bar dei chioschi del parco, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare i gusti di tutti i presenti.

L’ingresso all’evento è gratuito, e l’area è attrezzata per accogliere visitatori di ogni età, grazie anche alla presenza del grande parco giochi comunale adiacente all’area ristorante. Questo rende la serata adatta non solo agli appassionati di musica latina, ma anche alle famiglie che desiderano trascorrere una serata estiva all’aperto.

Il Parco del Cormor, situato tra lo Stadio Friuli e la Fiera di Udine, rappresenta un punto di riferimento per la comunità, e questo evento si inserisce nella tradizione di appuntamenti estivi pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.