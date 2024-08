Paluzza (Ud): La contrada di “Curcuvint” vince a sorpresa il Palio das Cjarogiules 2024  

Il “Palio das Cjarogiules” edizione trentotto, andato in scena a Paluzza domenica 11 agosto con l’organizzazione dell’Associazione Culturale Giovins di Chenti A.P.S., è stato vinto per la prima volta dalla contrada di CURCUVINT. Curcuvint (Cercivento) è il primo borgo che nella storia porta via il Palio ad una contrada di Paluzza.

Curcuvint succede alla contrada di Par Daur vincitrice dell’edizione 2023.

Il Palio das Cjarogiules che vede la partecipazione di quattro contradaioli per squadra, suddivisi in due frazioni, devono percorrere un tracciato di poco più di un chilometro, trainando la “Cjargiule” (carro in ferro con slitta in legno) carica con un quintale di legna.

La sfida è stata incerta fino all’ultimo. Nella prima frazione molto equilibrata, svettava al cambio una delle favorite della vigilia, la contrada di Somavile. Somavile ha mantenuto la testa fino a metà della seconda frazione, quando ha dovuto fermarsi per sistemare il carico; Somavile poi finirà sesta. Approfitta del problema tecnico la contrada di Curcuvint che si avvia al trionfo in solitaria. In rimonta dalle retrovie chiude seconda la contrada di Vile davanti a Par Daur che chiude il podio delle 15 contrade presenti.

Al termine della sfida, i componenti della contrada vincitrice sono stati accolti da uno stuolo di contradaioli per festeggiare i protagonisti di giornata: Moro Lino, Ferigo Simone, Del Negro Ruben e Della Pietra Matthew.

Nelle altre ambitissime sfide si sono imposti:

PALIO DAI FRUTS – Contrada di RIU (Ludovica Chiapolino e Sebastiano Basso)

PALIO DAL SEON – Contrada di SOM PRAT (Andrea Silverio e Damiano Langillotti)

PALIO DA CJAME – Contrada di SOM PRAT (Romano Iob ed Alessandro Morassi)

PALIO DAL FEN CUN LA CJAROGIULE (donne) – Contrada di PAR DAUR (Giorgia Romanin e Camilla Romanin).

Numeri da record per il Palio 2024 con migliaia di ospiti nella due giorni dell’evento.

Nei festeggiamenti del sabato, all’interno della gastronomia dei borghi, hanno avuto grande successo le performances dei giocolieri Torototelis, la musica in concerto dei 5 Uomini Sulla Cassa Del Morto, la sfilata di MISS PALIO E IL SO BIEL vinta dalla contrada di Vile (Maar Sonia e Vanino Danilo) ed i FUOCHI D’ARTIFICIO.

Domenica grande pubblico nella mattinata con il Mercato del fatto a mano e l’angolo dei bambini, mentre nel pomeriggio si sono esibiti i Tamburi e sbandieratori Lupi Feritas di Valvasone che hanno preceduto TUTTI I GIOCHI DEL PALIO.

Sia sabato che domenica visitatissimo l’accampamento medioevale dei Lupi Ballatores.

In entrambe le giornate grande successo per la gastronomia che presentava sei punti di degustazione dove sono stati serviti piatti esclusivamente preparati in modo artigianale, con i profumi della cucina tipica carnica.

Illustri ospiti hanno presenziato alla manifestazione.