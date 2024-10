“Giallo alle Olimpiadi di Parigi ” romanzo, scritto dal compianto Alessandro Talotti domani presentato a Lignano

“Giallo alle Olimpiadi di Parigi ” è il titolo del romanzo, scritto da Alessandro Talotti e pubblicato da Gaspari Editore, che sarà presentato martedì 8 ottobre, nella sala consiliare del municipio di Lignano Sabbiadoro, a partire dalle ore 11. ” è il titolo del romanzo, scritto dai e pubblicato da, che sarà presentato martedì 8 ottobre, nella sala consiliare del municipio di Lignano Sabbiadoro, a partire dalle ore 11.

L’evento, pensato e voluto dall’Amministrazione comunale lignanese, è un’occasione eccellente per ricordare un grande campione dello sport friulano, poliedrico ed entusiasta, atleta olimpico, tecnico e dirigente sportivo, che ci ha lasciato in eredità anche il racconto di Livio Marosa, centometrista azzurro, personaggio frutto della fantasia di Talotti, e delle sue vicissitudini durante i giochi estivi parigini del 2024. Una trama incalzante, in un racconto da leggere e vivere tutto d’un fiato, che porta il lettore ad immergersi totalmente nell’ambiente sportivo, dentro e dietro le quinte di una manifestazione come l’Olimpiade, da sempre intesa come una tappa fondamentale nella vita di ogni atleta.