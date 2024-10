Domenica di carta 2024: Tiri mancini Storie goriziane di edifici, giochi e risse

L’Archivio di Stato di Gorizia domenica 13 ottobre 2024, aderendo all’evento nazionale “Domenica di carta 2024”, a partire dalle ore 10.00, si metterà “in gioco”, offrendo al pubblico la possibilità di curiosare fra il suo vasto patrimonio.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dedicata ad archivi e biblioteche statali, mira a far conoscere e valorizzare il materiale archivistico e librario ivi custodito. Oltre a illustrare i compiti istituzionali dell’Archivio di Stato, Marco Plesnicar, direttore dell’Istituto, accompagnerà i visitatori nei depositi, luoghi solitamente preclusi al pubblico. A corredo della visita, Susanna Meloni e Annalisa Filippo presenteranno una ricerca dai risvolti singolari su una “casa” goriziana del tutto particolare. Il pubblico potrà visionare anche documenti riguardanti vari giochi su cui si cimentava la popolazione della città e del territorio. Il gioco, come si sa, è una cosa seria… non mancherà un focus su un’avvincente rissa settecentesca.



L’incontro, che si terrà presso la sede dell’Istituto a Gorizia in via dell’Ospitale n. 2, è gratuito. Si consiglia la prenotazione al numero 0481 532105 o tramite e-mail all’indirizzo as-go@cultura.gov.it.