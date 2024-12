Il Circo d’inverno torna al Teatrone di Udine per lo spettacolo di Natale

Dopo il grande successo di pubblico del Natale 2023, quando l’amministrazione comunale aveva deciso di segnare in qualche modo un cambio di rotta organizzando uno spettacolo di Natale dedicato soprattutto alle famiglie e ai ragazzi, ritorna il Circo d’Inverno al teatro Nuovo Giovanni da Udine. La scelta è stata confermata anche per il 2024 e il prossimo 22 dicembre alle ore 18, in occasione del tradizionale spettacolo di Natale offerto dall’amministrazione comunale alla cittadinanza, il teatrone tornerà ad animarsi con suggestive acrobazie in musica grazie al Circo D’Inverno.

Sotto la direzione artistica di Davide Perissutti, lo spettacolo vedrà alternarsi alcuni fra i più talentuosi artisti del panorama circense contemporaneo udinese, tra cui Federica Pini Sandrelli, Paola Pilosio, Marylou Aupic, Liza Van Brakel, Marica Marinoni, vincitrice quest’ultima del prestigioso premio Cirque De Demain, accompagnate dagli intermezzi comici di Giorgio Bertolotti, dalle musiche di Gregorio Busatto e dalle illustrazioni live di Fabio Rodaro.

Numeri acrobatici mozzafiato con il trapezio oscillante, la bicicletta acrobatica e la ruota di Cyr, equilibrismo, giocoleria e manipolazione si susseguiranno in uno spettacolo accompagnato da musica dal vivo e ispirato, nella sua organizzazione a cura della cordata di realtà culturali composta da Circo all’inCirca, Puntozero e Simularte, in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, all’antico Cirque d’hiver parigino, un cabaret invernale in grado di presentare i più celebri numeri di circo sulla piazza della capitale francese.

“La cultura è un bene comune, un bene che vogliamo sia di qualità e pienamente accessibile a tutti, non a pochi. Forti dell’esperienza dell’anno scorso, anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre come spettacolo di auguri un appuntamento di circo contemporaneo che siamo sicuri coinvolgerà prima di tutto un pubblico di ragazzi e di famiglie”, con queste parole l’Assessore alla Cultura Federico Pirone spiega la scelta dell’Amministrazione. “Un segno – prosegue l’Assessore Pirone – che rappresenta la visione di questa amministrazione a favore di una comunità inclusiva, aperta, internazionale”

Lo spettacolo è completamente gratuito e il biglietto è prenotabile unicamente al link: https://www.eventbrite.it/e/circo-dinverno-tickets-1101173973999?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl