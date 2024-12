Legacoop Fvg: Presentato il Bilancio Sociale, cresce il sistema cooperativo in regione, produzione a 1,83 mld

Come ogni anno la presentazione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg non è solo un momento nel quale si tirano le somme matematiche di quanto ormai sia consolidato il sistema cooperativo in Fvg ma si misura anche lo stato di salute di un sistema che pur con le inevitabili compatibilità di sistema vuole caratterizzare la propria azione in maniera diversa, più socialmente sostenibile. Lo ha specificato chiaramente la presidente Manuela Vogrig nella sua relazione introduttiva quando ha parlato di “Promozione cooperativa, filiere, sostenibilità, qualità del lavoro, politiche di contrasto alla violenza di genere, aree interne” considerate “solo alcune delle traiettorie che saranno al centro dell’attività associativa”. Ma tornando al documento questo, il Bilancio Sociale 2023 di Legacoop Fvg, come ogni anno raccoglie numeri e analisi dell’associazione che associa le più grandi cooperative della regione con un valore della produzione aggregato in aumento in relazione all’anno precedente. Ed è proprio sfogliando le pagine del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg che emerge come il sistema cooperativo del Friuli Venezia Giulia tiene ed è in crescita, pur con alcune difficoltà derivanti da un contesto non semplice. “Il nostro sistema cooperativo – ha spiegato la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, durante la presentazione del documento, questa mattina 16 dicembre, nella sede della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione a Cividale del Friuli – rappresenta un modello di sviluppo per sua natura intergenerazionale, radicato nel territorio e che investe sulla qualità del lavoro. Abbiamo bisogno di giustizia sociale e di democrazia economica. Filiere, valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti ma anche della cultura e del turismo, comunità energetiche rinnovabili, sostenibilità, politiche di contrasto alla violenza di genere, aree interne, sono solo alcune delle traiettorie al centro dell’attività associativa. Abbiamo bisogno di azioni concrete per praticare e rilanciare iniziative che partano da noi ed é in questa direzione che dobbiamo continuare a investire e cooperare. E il bilancio sociale tenta dare una risposta proprio a questi temi”.

I dati e l’andamento dei settori

Venendo ai dati raccolti nel Bilancio Sociale 2023, Legacoop Fvg raccoglie oltre 216 mila socie e soci con un valore della produzione di 1,83 miliardi di euro (era 1,76 l’anno precedente). Il patrimonio netto complessivo delle cooperative associate a Legacoop Fvg ammonta a fine 2023 a 244 milioni di euro (era 233 nel 2022). Come ricordato, l’associazione raccoglie le più grandi cooperative della regione e che, da sole, impiegano oltre 17 mila addetti (erano più di 16 mila l’anno prima). Grandi e longeve, visto che delle 164 cooperative e imprese associate, 26 hanno oltre 50 anni di vita e 8 hanno superato il traguardo dei 100 anni di attività.

L’evoluzione dei dati aggregati delle entità aderenti registra nell’anno 2023 un positivo incremento del valore della produzione prodotto sul territorio regionale incrementando di circa il 2% la performance registrata nel 2022. In tale dinamica positiva confermano il trend di crescita il settore della Produzione e Servizi (+1.44%), il settore delle Sociali (+5.51%) e del Consumo (+4.30%). Registra un rallentamento il settore Agroalimentare causato dell’impatto negativo degli eventi climatici, in particolare, sulla produzione dell’anno. La distribuzione del valore della produzione tra settori evidenza per l’anno 2023 un peso del settore del Consumo di circa il 50%, mentre i restanti settori si attestano al 20% per la Produzione e Servizi, al 16% per l’Agroalimentare ed al 14% per le Sociali. Alle positive dinamiche del Valore aggregato prodotto ha fatto eco l’espansione della base degli addetti occupati (+13%) che ha riguardato primariamente il settore della Produzione e Servizi (+13%) e delle Sociali (+10%) facendo registrare a livello regionale un incremento del costo per retribuzioni del 2%.

La tavola rotonda e il contest

Come ormai prassi, inoltre, la presentazione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg si è accompagnata a un incontro su temi d’attualità che coinvolgono il mondo cooperativo, ma non solo. Quest’anno si è scelto come tema quello della “Cooperazione, femminile plurale- azioni in corso per un buon lavoro”. Tema trattato nel corso di una tavola rotonda, moderata dalla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, la docente di Diritto del lavoro all’Università di Udine, Claudia Carchio, la direttrice dell’Inail del Fvg, Angela Forlani e la consigliera di fiducia della Cooperativa Itaca, Laura D’Ospina.

Nella stessa mattinata è stato anche presentato il contest che Legacoop Fvg ha voluto lanciare e che si svilupperà nei prossimi mesi. Un’iniziativa che celebra le esperienze di donne di tutto il mondo attraverso racconti, poesie e opere grafiche. Un concorso, dal titolo “Donne delle Terre Altre – Storie altre al femminile plurale”, promosso dalla Commissione Parità di Genere in collaborazione con il Festival Itinerante della Conoscenza, un’opportunità per mettere in luce le sfide e le aspirazioni delle donne, esplorando quei “luoghi altri” che immaginano e realizzano futuri possibili.

Le opere selezionate da una prestigiosa giuria i cui nominativi verrano svelati in seguito, saranno raccolte in un’antologia, e le vincitrici o i vincitori riceveranno premi in denaro fino a 1000 euro. La partecipazione è gratuita e aperta a persone maggiorenni, con scadenza fissata al 31 marzo 2025. Per ulteriori dettagli, il regolamento completo é scaricabile dal sito di Legacoop Fvg (www.legacoopfvg.it).