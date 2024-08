In corso in Friuli Venezia Giulia le riprese di “Estranei”, la nuova serie crime di Rai2

Sono in corso in Friuli Venezia Giulia le riprese di “ESTRANEI”, la nuova serie crime in 4 serate (8×50’) prossimamente in onda su Rai2 e diretta da Cosimo Alemà, con Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kel Giordano, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, con la partecipazione di Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.

“ESTRANEI” è una coproduzione di Rai Fiction, Eagle Original Content, Rai Com realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Terminate le riprese in Emilia-Romagna, il set è giunto il 19 luglio in Friuli Venezia Giulia, confermando la forte attrazione che la regione esercita nel mondo cinematografico. La produzione ha utilizzato come principali location Udine e dintorni. Le riprese si sono svolte nel centro di Udine, coinvolgendo diverse vie della città come via Viola, via Gorgo, via Magrini, via della Rosta, via Villalta, via Baldissera e via Castellana, oltre ad altre strade locali. Successivamente, il set si è spostato a Tavagnacco, al cimitero militare inglese di Adegliacco, l’unico War Cemetery in Friuli, e a Cividale del Friuli.

Le principali ambientazioni sono state ricostruite all’ex ospedale psichiatrico di via Pozzuolo, che ha permesso di creare più set, trasformandosi in una piccola Cinecittà a Udine. La troupe rimarrà nella nostra regione fino a lunedì 5 agosto, concludendo le riprese a Trieste in Piazza Unità al Palazzo della Regione, che per esigenze di set si trasformerà in una banca.

Al centro di ESTRANEI, una piccola cittadina tra i campi e la nebbia di pianura dove vive, da sempre in armonia con la comunità locale, una delle più grandi comunità Sikh d’Europa. La scomparsa di due innamorati, Camilla Ruggeri e Manraj Singh – due moderni Romeo e Giulietta appartenenti a realtà apparentemente molto distanti – mina però questo fragile equilibrio dando il via a una sequenza di morte, rivalità e verità non dette. A indagare su questo caso dai risvolti inaspettati sarà la talentuosa carabiniera Laura Macchi tornata al suo paese nativo per prendersi cura dell’anziano padre, il sindaco Antonio Macchi. Nel tentativo di preservare quel delicato equilibrio tra le due comunità che suo padre aveva costruito nel tempo con grande dedizione, Laura si troverà a scavare in un passato torbido, facendo emergere inquietanti segreti che coinvolgono l’intera cittadina. Tutti dovranno fare i conti con un’amara verità: il bene e il male albergano in ognuno di noi. Nessuno escluso.

Cosimo Alemà – Dopo alcuni anni passati a lavorare nel cinema e nella pubblicità come aiuto ed assistente alla regia, ha iniziato a lavorare come regista, realizzando oltre 700 videoclip per artisti italiani ed internazionali ed affermandosi negli anni zero come regista più richiesto nel settore. Ha lavorato anche a numerosi spot pubblicitari, vincendo premi in tutta Europa (tra cui il Promax ed il prestigioso Key Director’s Award), per poi dedicarsi principalmente a cinema e fiction.