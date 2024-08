Lago dei Tre Comuni o solo lago di Cavazzo?

Nota polemica dei comitati “salvalago” a firma Franceschino Barazzutti, già sindaco di Cavazzo Carnico e Claudio Polano, già vicepresidente della Comunità Montana del Gemonese.

“Di fronte alla prepotenza con cui la Regione, anziché sviluppare il progetto e relativo preventivo di spesa di una delle tre varianti di bypass del lago proposte dagli esperti indicati dai tre Comuni rivieraschi nel gruppo di lavoro “Laboratorio Lago”, ha invece stanziato nel disegno di legge n.23, in esame del Consiglio regionale dal 23 luglio, 2 milioni di euro per sviluppare il progetto di “mitigazione” proposto da uno studio piemontese che prevede un “convogliamento” discontinuo dello scarico della centrale che non risolve le criticità del lago e non lo rinaturalizza, come previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, e due “isole d’acqua” sulla riva sud e nord che snaturalizzano ulteriormente il lago come evidenziano le seguenti figure. Ai sindaci dei Comuni rivieraschi di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis i Comitati avevano proposto che i loro Consigli Comunali approvassero una delibera da inviare alla Regione – prima che il Consiglio regionale il 23 luglio iniziasse l’esame della legge di assestamento del bilancio – con la richiesta di sviluppare il progetto e relativo preventivo di spesa di una delle tre varianti di bypass del lago proposte dagli esperti indicati proprio dai loro Comuni nel gruppo di lavoro “Laboratorio Lago”.

A tale approvazione ed invio ha provveduto solo il sindaco di Cavazzo e non quelli di Bordano e di Trasaghis, che invitiamo a spiegare perché non lo hanno fatto. Stanno con il lago o solo con sé stessi? E i Consiglieri regionali eletti nel collegio elettorale di Tolmezzo stanno con il lago o solo con se stessi?