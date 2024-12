Iniziative contro la violenza di genere del Comune di Povoletto (Ud)

Nell’ambito delle diverse iniziative promosse dal Comune di Povoletto e dall’Assessore alle Pari Opportunità Cristina Galbiati, quali la Panchina Rossa inaugurata il 25 novembre presso Largo Mons. Cicuttini difronte al Municipio, in presenza di tutte le consigliere e la giunta, facendo riferimento alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 13 dicembre si e’ tenuto il concerto ” Anna ha visto la Luna” con Edoardo De Angelis e l’Associazione Culturale Culturarti rappresentata dalla presindentessa Roswitha Del Fabbro. Attraverso la fusione delle voci della canzone d’autore, della poesia e della letteratura avvenuta durante lo spettacolo, si è voluto dimostrare le molte sfaccettature della violenza di genere ossia: dolore ma anche rinascita, disperazione ma anche rivincita. Eventi culturali come questi hanno lo scopo di sensibilizzare e scardinare i numerosi stereotipi che sono ancora ben radicati nella nostra società. Perche’ in questo Paese c’e’ bisogno di un radicale e profondo cambiamento culturale , basato sulla cultura della non violenza, sull’educazione al rispetto e infine su una cultura di prevenzione contro tutte le forme di discriminazione. Quindi e’ quanto mai necessaria un’azione di sensibilizzazione che ciascuno di noi, nella diversita’ del proprio ruolo sociale, professionale e istituzionale, ha l’obbligo e il dovere di fare per le donne di oggi e di domani. C’e’ bisogno di un impegno concreto, ce lo chiedono tutte le cittadine e tutti i cittadini, ma soprattutto le vittime alle quali abbiamo il dovere di dare delle risposte.