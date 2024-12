Pellegrino (AVS): Punti nascite. Imbarazzante teatrino della destra su convenzione con il policlinico S.Giorgio di Pordenone

“Sono gravi le pressioni dell’on. Loperfido sul prolungamento della convenzione col policlinico S.Giorgio di Pordenone, dopo che più volte l’ass. Riccardi ha annunciato sia in Aula, sia ai sindaci, l’intenzione a non rinnovarla.” dichiara Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. “Non è accettabile che, dopo la chiusura frettolosa e inaspettata del punto nascite di San Vito al Tagliamento, si continui a finanziare una struttura convenzionata invece di una struttura pubblica recentemente rinnovata. Il sanvitese merita lo stesso rispetto degli altri territori della Regione, e non l’ennesima presa in giro da parte di una destra litigiosa e distante dalle preoccupazioni dei cittadini.” conclude Pellegrino.