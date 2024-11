Iniziato il taglio degli alberi nel parco dell’ospedale di Udine. Sei cedri centenari colpevoli di intralciare il “traffico”

Le diffide degli ambientalisti non sono bastate, è infatti iniziato l’abbattimento degli alberi in zona ospedale nell’area del padiglione 7 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. In sostanza sono eliminati sei cedri centenari nel piccolo giardino intorno alla sede dell’associazione di volontariato Casa mia, che ospita i parenti dei degenti residenti fuori regione e i trapiantati. I sei cedri, alti 15 metri erano sani o meglio è sulla valutazione dello stato di salute degli alberi che si è giocato l’orribile scempio perché, guarda caso, quando gli alberi intralciano i progetti cementizi vengono immediatamente dichiarati malati terminali. In sostanza non verranno trapiantati altri alberi, come magari buon senso vorrebbe ma lasceranno posto a una strada che collegherà il vecchio parcheggio interno dell’ospedale con quello nuovo in fase di ultimazione. Insomma il dubbio è che siano stati dichiarati malati anche se sani. Speriamo che pratiche simili non vengano applicate anche agli umani magari in un futuro che non vorremmo mai arrivasse, perché incapaci di pagarsi le cure.