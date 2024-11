Due di una: Prima Nazionale al festival Dimmi di Udine Spettacolo sul disagio e benessere psicologico

Venerdì scorso 8 novembre il lavoro portato in scena dalle attrici Cristina Gianni e Margherita Bertoli e dalla regista Anna Della Bruma ha debuttato allo Spazio Venezia di Udine in occasione del Festival DIMMI-Le Donne Raccontano. Della Bruma, Bertoli e Gianni hanno portato in scena, di fronte a una sala gremita e attenta, una pièce che affronta in modo delicato la questione del disagio mentale e del benessere psicologico, tema quanto mai attuale e urgente. Positivo il riscontro del pubblico, che ha apprezzato la tematica proposta e si è dichiarato toccato emotivamente dall’interpretazione e dalle scelte registiche. Il progetto, basato sul testo di Cristina Gianni e diretto da Anna Della Bruma, ha mosso i suoi primi passi proprio in provincia di Belluno, grazie a una residenza artistica presso Dolomiti Hub di Fonzaso nel 2023, seguita da un altro periodo di studio presso il Mulino Nicli di Rive d’Arcano in provincia di Udine e da un ultimo momento di lavorazione alla SOMS di Lentiai la scorsa estate.Durante i periodi di residenza, Della Bruma, Gianni e Bertoli si sono confrontate con il pubblico non solo attraverso la restituzione pubblica delle varie fasi di lavorazione, ma anche con laboratori teatrali e incontri-dibattito con professionisti della salute psicologica e mentale.

Questo progetto è il risultato di una collaborazione tra le compagnie Teatro Piteco,Kamma Compagnie e Anna Della Bruma. Collaborazione quindi internazionale dato che Kamma Cie ha sede in Francia. Le artiste, che hanno percorsi che spaziano dal teatro d’attore, alla danza, recitazione cinematografica, mimo e teatro di ricerca, si sono riunite assieme per questo progetto in un collettivo artistico informale.

Infine, da notare l’inizio della collaborazione sul tema della salute con la Compagnia Bramante Teatro, che opera a Parigi e la regione dell’Ile-de-France, e che sta portando avanti uno spettacolo di sensibilizzazione sul cancro al seno.