Storie scritte sull’acqua 17ma edizione autunno 2024

“Il fronte dimenticato. Voci e tracce sommerse della grande guerra alle foci dell’Isonzo” questo il terzo appuntamento della rassegna Storie scritte sull’acqua, organizzata dalla Sezione monfalconese della Lega Navale Italiana di via dell’Agraria. Venerdì, 15 novembre, toccherà al giornalista e scrittore Pietro Spirito, anche voce nota della Rai regionale, trattare il tema. Il racconto di Spirito sarà accompagnato dalle letture di Elke Burul, attrice e regista teatrale triestina. Pur non raggiungendo grandi profondità, i fondali del nostro golfo nascondono diversi relitti, testimonianze e tracce di un passato in gran parte ancora da riscoprire. Osservare questi relitti permette di compiere un viaggio nel tempo, dalle ere più antiche all’epoca contemporanea. Con Pietro Spirito, esperto sub, in questa occasione andremo a conoscere un altro tassello del fronte sull’Isonzo, proprio alla sua foce, durante la prima guerra mondiale; postazioni ora sommerse ma in attività fino al momento della rotta di Caporetto nel 1917.