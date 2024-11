La musica di Bach in scena con i filarmonici friulani al Teatro San Giorgio di Udine

La musica immortale di Johann Sebastian Bach sarà protagonista domenica 1° dicembre alle ore 18.30 al Teatro San Giorgio di Udine, grazie a un concerto unico organizzato dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani. L’evento, intitolato Bach2 – Back to Bach, celebra il talento musicale under 35 e offre al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica del grande Kantor di Lipsia e le opere dei compositori che hanno tratto ispirazione dal suo geni.

Il programma della serata intreccia suggestioni antiche e moderne, creando un ponte musicale tra epoche diverse. Al centro della scena, i celebri Concerti Brandeburghesi n. 3 e n. 5 di Johann Sebastian Bach, esempi fulgidi del suo genio compositivo.

Il Concerto Brandeburghese n. 5, unico per il ruolo di primo piano affidato al clavicembalo, sarà affiancato dalla Suite Antique di John Rutter: una composizione del 1979 che fonde elementi jazz, rock progressive e medievali in una cornice sonora di grande fascino.

A fare da contrappunto al Concerto Brandeburghese n. 3, dedicato agli archi, sarà invece il Concerto Grosso di Vittorio Giannini. Scritto nel 1946, il brano reinterpreta lo stile barocco di Bach in una chiave sorprendentemente innovativa, rivelando la vitalità del suo linguaggio musicale anche in contesti moderni.

Un’esperienza che unisce generazioni di musicisti e pubblico, in un viaggio che attraversa secoli di storia musicale. Il concerto è inserito nella Stagione Diffusa 2024 dell’OFF, realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, main partner è PrimaCassa Credito Cooperativo FVG: