Presentata in Consiglio Regionale interrogazione sulla sicurezza e gestione nelle riserve di caccia

“Questa mattina ho presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale, d’intesa con i rappresentanti del Partito Animalista Italiano del FVG, per affrontare il tema della sicurezza nelle riserve di caccia, con particolare attenzione alla Riserva di Caccia di Basovizza, a seguito della recente tragedia che ha coinvolto una donna, vittima durante una battuta di caccia. La sicurezza nelle attività venatorie è un tema cruciale che necessita di una revisione urgente delle normative esistenti e di una più rigorosa applicazione delle regole” ha dichiarato Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“L’episodio avvenuto a Basovizza solleva grandi interrogativi sulla gestione delle riserve di caccia e sull’adeguatezza delle disposizioni attualmente in vigore per tutelare la sicurezza dei cittadini: è indispensabile che la Regione si attivi per garantire che episodi tragici come quello accaduto a Basovizza non si ripetano. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, sia per chi pratica l’attività venatoria sia per chi fruisce del territorio per altre finalità” ha concluso Honsell.

“L’interrogazione punta a stimolare un dibattito costruttivo in Consiglio regionale e ad individuare soluzioni concrete per il miglioramento della gestione delle riserve di caccia e del rispetto delle norme, con l’obiettivo di garantire un migliore equilibrio tra attività venatoria, sicurezza pubblica e tutela della fruibilità collettiva delle aree naturali.”