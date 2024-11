Lago dei Tre Comuni: critica di Open Sinistra Fvg su modifica del testo a mozione

“Oggi in Consiglio Regionale come Open Sinistra FVG siamo stati l’unica forza politica a non votare a favore di una mozione sul Lago dei Tre Comuni. Nata come una mozione da noi sottoscritta che chiedeva di valutare con attenzione i progetti relativi al by-pass delle acque di scarico della centrale di A2A, unica soluzione per una rinaturalizzazione del Lago stesso, sollecitando la convocazione della commissione che deve valutare la portata di afflusso autonomo del lago.

Tale mozione è stata invece modificata, dando comunque un implicito via libera a continuare a scaricare le acque della centrale, seppure con una valvola di scarico. Riteniamo che questa corsa in avanti sia pericolosa perché dà già per scontata la tesi che per anni non ha mai voluto il bypass, ovvero che altrimenti il lago si prosciugherebbe. La nuova mozione tra le premesse non esplicita nemmeno le perplessità sul canale SADE, e quindi implicitamente ne riconosce l’autorizzazione.

Inoltre il testo della modifica alla mozione è stato distribuito a discussione iniziata, senza lasciare tempo alla discussione. Esprimiamo profondo sconcerto per questo modo di operare e pertanto non abbiamo dato parere favorevole alla mozione.” Così si è espresso il Consigliere Furio Honsell di Open Sinistra FVG.