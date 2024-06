Lusevera: escursione il 23 giugno “alla scoperta dei vecchi sentieri” nella Alta Val Torre

Prosegue il calendario delle escursioni di I Sentieri delle Pro Loco 2024. Domenica 23 giugno è la volta di “Alla riscoperta dei vecchi sentieri in Alta Val Torre”, l’escursione organizzata da Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Unpli APS con la Pro Loco Alta Val Torre Lusevera e le guide di Wild Routes.

“Un’escursione – ha dichiarato la presidente del Consorzio Giovanna Rossetto – che permette di scoprire i vecchi sentieri custoditi dalle associazioni locali che ringraziamo di cuore per il loro impegno. Una passeggiata adatta a tutti, non solo ai più esperti, con anche la visita al locale museo etnografico che sicuramente piacerà anche ai più giovani”.

Si tratta di un’escursione sui sentieri curati e mantenuti dalle associazioni del luogo per scoprire tradizioni ed angoli nascosti del territorio. Una giornata sugli antichi tracciati dell’Alta Val Torre per scoprire le tradizioni di questo territorio e il profondo legame che qui si è sviluppato tra l’uomo e la natura. Si avrà modo anche modo di visitare il museo locale etnografico per comprendere fino in fondo tale legame. Lungo il percorso, i sentieri lastricati sono i testimoni di tempi passati e si alternano a casere, mulini, lavatoi e boschi risonanti di leggende.

Percorso di difficoltà facile (7km per 300m di dislivello) adatto a tutti (bambini dagli 8 anni in sù). Durata della camminata circa 5 ore.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 al campo sportivo di Pradielis con partenza alle ore 9.

Come equipaggiamento sono richiesti: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack, pranzo al sacco, crema solare, cappello/foulard, bastoncini da trekking (consigliati).

Il costo è 15 euro (biglietto intero) e 7.50 euro (per ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati). Invece è gratuito per i minori 12 anni accompagnati.

ISCRIZIONE

Iscrizione obbligatoria entro le ore 18 del 22 giugno, inviando un messaggio WhatsApp al cell. 333 4564933 al Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps, specificando: nome, cognome, numero partecipanti.

Maggiori info su www.consorzioprolocotorrenatisone.it