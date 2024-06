Capozzi M5S: “Andati meglio che alle regionali, ma c’è ancora tanto lavoro da fare”

“Rispetto ad un anno fa abbiamo triplicato i voti, ma a differenza di chi è passato dal 42% al 14% e festeggia, noi non siamo soddisfatti del nostro risultato, soprattutto se gli ultimi calcoli ci priveranno anche del seggio a nostra disposizione nel Nord Est”. Non nasconde l’amarezza la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle per il risultato alle Elezioni Europee 2024. “In questo anno, il M5S in Friuli Venezia Giulia ha lavorato tanto e tanto ancora lavorerà in difesa dei nostri cittadini e del nostro ambiente”.

“Ringraziamo tutti gli elettori che lo sanno e hanno apprezzato il nostro operato. Rafforzeremo il nostro elettorato facendo informazione, diffondendo informazioni corrette e non le Bufale usate per mera propaganda” .

“A livello nazionale i motivi del calo possono esser molteplici ma ricordarlo ora suonerebbe come una ricerca di alibi, che non vogliamo. Un ringraziamento particolare va ai nostri candidati che si sono impegnati e di cui siamo sicuri che continuerà il prezioso contributo anche lontani dalle urne e alla nostra Sabrina Pignedoli per aver portato avanti con orgoglio le battaglie del Movimento in Europa. Auguriamo, infine, buon lavoro ai Sindaci eletti con il supporto delle nostre liste e dei nostri attivisti”.