Città di Tolmezzo: Centro estivo sportivo “Sport&Fun”

Il Comune di Tolmezzo organizza, in via sperimentale quest’anno, un centro estivo sportivo rivolto a ragazzi e ragazze che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno frequentato i primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado e comunque di età non superiore ai 17 anni.

Sport, gioco e attività all’aperto al fine di valorizzare tempo libero e la socialità, gli obiettivi dell’iniziativa che si svolgerà dall’8 luglio al 2 agosto 2024, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-12.30, senza servizio mensa. Le iscrizioni si presentano on line sul sito del Comune di Tolmezzo dalle 8 di mercoledì 12 giugno alle 18.00 di lunedì 24 giugno.

Trenta i posti disponibili per ciascun turno settimanale; in caso di esubero sarà data priorità, nell’ordine, a minori residenti nel comune di Tolmezzo, nei comuni inclusi nella “Conca Tolmezzina” e in altri comuni. Sede del centro estivo sarà il Palazzetto dello Sport (viale Aldo Moro 39): la struttura sarà punto di riferimento e di partenza di alcune attività che si svolgeranno anche fuori dal comune di Tolmezzo e per le quali sarà richiesta l’autorizzazione dei genitori e garantito il trasporto. Le attività nelle prime due settimane (8-12 luglio e 15-19 luglio), saranno mountain bike, basket, tiro sportivo (poligono), escursioni e bocce; nelle seconde due settimane (22-26 luglio, 29 luglio-2 agosto) le attività previste sono survival/bushcraft, orienteering, Kayak/Raftball; escursione e triathlon (nuoto, ciclismo, corsa). I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica, in corso di validità. Venti euro la quota definita a settimana, a minore.

Per tutte le informazioni consultare il sito internet del Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it) oppure rivolgersi all’ufficio assistenza del Comune 0433 487967 oppure 0433 487977.