Mirabilia, Borsa del turismo e food&drink: adesioni delle imprese friulane entro il 12 settembre

Ultimi giorni per le imprese di Pordenone e Udine per aderire alla 12esima Borsa Internazionale del Turismo culturale e all’ottava di Mirabilia Food&Drink, eventi internazionali con incontri B2b e momenti di confronto e formazione che si terranno a Perugia il 14 e 15 ottobre prossimi.

La Camera di commercio di Pordenone-Udine, in qualità di partner di Mirabilia Network, organizzatore dell’evento, coordina e accompagna la delegazione imprenditoriale friulana. In particolare sono 8 i posti riservati alle nostre imprese del settore turistico e altrettanti per quello agroalimentare, che potranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 12 settembre. Le imprese, assieme ad altre dei territori Mirabilia (che, lo si ricorda, riunisce una ventina di Cciaa di tutta Italia), avranno la possibilità di calendarizzare decine di incontri d’affari con controparti e operatori del settore provenienti praticamente da tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, America Centrale e del Sud, Corea, Giappone, Thailandia, hong Kong, Austrialia, Emirati Arabi, Europa, Marocco.

Il doppio evento internazionale è itinerante: viene ospitato di anno in anno nel capoluogo sede di una delle Cciaa aderenti a Mirabilia Network e alcuni anni fa è stato ospitato anche a Udine.

Per ulteriori informazioni e per aderire basta andare su www.pnud.camcom.it.