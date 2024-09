Università delle LiberEtà: a settembre riprendono i corsi. Oltre 60 proposte. Dalle lingue, alle attività motorie e ai corsi di psicologia, fino all’enogastronomia

Settembre è il mese dell’anno, ricco di propositi e desideri di nuove partenze. All’Università delle LiberEtà del FVG-ETS lo sanno bene, è per questo che il calendario sarà fitto di proposte: oltre 60 corsi in partenza. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’ente in via Napoli 4 a Udine oppure tramite mail a iscrizioni@libereta-fvg.it

Durante il mese di settembre l’Università delle LiberEtà riprende le attività dopo la pausa estiva. Saranno 60 i corsi previsti per tutti i gusti e gli interessi:

– Corsi di lingua inglese, tedesco, spagnolo, francese, brasiliano, arabo e giapponese, dai principianti assoluti ai livelli più avanzati

– Laboratori artistici come acquerello, disegno, pittura e murales, fotografia, uncinetto e tombolo

– Balli di coppia e di gruppo, oltre alla danza del ventre

– Canto, teatro e chitarra

– Corsi dedicati al nostro territorio, sulla storia di Udine e sui segreti del Friuli

– Corsi dedicati al proprio benessere, di rilassamento, meditazione, autostima e consapevolezza

– Attività motorie ma anche yoga e tai chi

– Laboratori con degustazioni di cucina e di avvicinamento al vino

Il tesseramento all’Università delle LiberEtà è aperto a tutti e ogni associato potrà frequentare dei corsi totalmente gratuiti, scegliendo da una lista di ben 50 proposte variegate e da un vasto catalogo di corsi di informatica.

Le iscrizioni sono aperte, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it , oppure recarsi in segreteria in via Napoli 4 a Udine.

INFORMAZIONI: Università delle LiberEtà, Via Napoli 4 a Udine – 0432297909 – Whatsapp +39 3406441536 libereta@libereta-fvg.it -www.libereta-fvg.it- Facebook: Università delle LiberEtà del FVG Telegram contatto: +39 3406441536 | Telegram canale: Università delle LiberEtà – Instagram: Universita_delle_LiberEta