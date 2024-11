Mostra fotografica e multimediale ”Tiliment, il Fiume si racconta” a Palazzo Frisacco a Tolmezzo: un viaggio emozionante lungo il corso del Tagliamento

Il CeVI – Centro di Volontariato Internazionale di Udine e l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese in collaborazione con il Comune di Tolmezzo organizzano la Mostra fotografica e multimediale di Eugenio Novajra “Tiliment, il Fiume si racconta”, allestita a Palazzo Frisacco dal 30 novembre al 15 dicembre 2024. Desta sempre molto interesse il Fiume Tagliamento, un’attenzione posta a tutti i livelli, locale, nazionale e internazionale, da parte studiosi, artisti, scrittori, semplici cittadini, comitati e amministratori. Il Tagliamento, infatti, è il più importante corso d’acqua del territorio regionale: isole, scarpate, meandri segnano il suo corso lungo 178 km. Un ambiente ricco di biodiversità e di rilevante interesse paesaggistico: è considerato l’unico fiume dell’intero arco alpino e uno dei pochi in Europa ad aver conservato l’originaria morfologia a canali intrecciati. I cambiamenti climatici stanno causando squilibri nei cicli idrologici dei corsi d’acqua e il Tagliamento non ne è esente; va pertanto messo in atto ogni sforzo per preservare la funzionalità e il delicato equilibrio di questo fiume che durante il suo corso alimenta le falde acquifere dalle quali preleviamo acqua da bere di ottima qualità, fornisce acqua per l’agricoltura e per la produzione di energia idroelettrica. Il legame tra il Tagliamento e le genti friulane è storicamente forte, con la mostra e il catalogo si intende rinnovare questo sentimento insieme anche al senso di responsabilità nel proteggere questo prezioso ecosistema che ospita e alimenta una notevole biodiversità e una bellezza messa in risalto dalle opere esposte. Eugenio Novajra presenta una narrazione fotografica e video dal taglio naturalistico e antropologico con la scelta di utilizzare soprattutto la ripresa aerea, la visione a “volo di uccello”, che rivela e descrive meglio di altre l’ampio letto del Tagliamento, sempre uguale ma sempre diverso. Una narrazione personale, che vuole essere anche un invito alla narrazione collettiva relativa a un fiume che è patrimonio di tutti, con il suo ambiente e la sua biodiversità che devono essere salvaguardati e documentati. La mostra è realizzata in collaborazione con l’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo che da anni svolge attività didattica sulle acque del Tagliamento rilevandone lo stato ecologico e la presenza di microplastiche. Alcuni studenti, dopo un periodo di preparazione, svolgeranno il compito di ciceroni della mostra e guideranno le scolaresche attraverso il percorso multimediale che è stato allestito con la loro attiva collaborazione. Nella mostra, oltre alle foto e i video di Novajra, saranno in visione le realizzazioni degli studenti del “Solari” e per la prima volta il video a 360° che, indossando gli appositi visori, trasporterà il visitatore in un viaggio immersivo ed emozionante lungo tutto il corso del Tagliamento. L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 30 novembre alle ore 17:00 a Tolmezzo, Palazzo Frisacco, interverranno:

– Laura D’Orlando, Vice Sindaco, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Tolmezzo;

– Furio Finocchiaro, geologo e docente dell’Università degli Studi di Trieste;

– Eugenio Novajra, autore delle fotografie e video.

Sarà presentata la nuova edizione del catalogo della mostra con testi di Angelo Floramo e Furio Finocchiaro.