Violenza di genere, la prevenzione tra gli adolescenti e nelle scuole. domani incontro in sala Ajace a Udine

La lotta contro la violenza di genere si gioca anche tra i banchi di scuola e coinvolge i più giovani, chiamati a costruire una società futura più consapevole e rispettosa. A questo tema è dedicato l’incontro organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, in programma venerdì 29 novembre alle ore 17 presso Sala Ajace, a Palazzo D’Aronco.

L’evento si propone di affrontare un problema tanto complesso quanto urgente, quello della violenza di genere, analizzandolo nella sua dimensione educativa e culturale. La scuola e gli ambienti frequentati dagli adolescenti sono infatti luoghi chiave per riconoscere e prevenire comportamenti discriminatori o violenti, spesso radicati in stereotipi di genere e in dinamiche culturali difficili da scardinare.

Ad aprire l’incontro sarà l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Udine, Arianna Facchini, mentre a moderare gli interventi sarà la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine Roberta Nunin, Nel corso dell’appuntamento interverrà un pool di professioniste ed esperte di grande esperienza: il primo intervento sarà curato da Lucia Beltramini, psicologa e psicoterapeuta, autrice del libro “La violenza di genere a scuola. Una guida per la prevenzione a scuola”, che porterà una riflessione sulle strategie di intervento in ambito scolastico. Marialinda Benetti, psicologa del Centro Anti Violenza Zero Tolerance del Comune di Udine, approfondirà le dinamiche del fenomeno e le risposte che il territorio offre alle donne vittime di violenza fisica, psicologica ed economica che si rivolgono ai centri antiviolenza. A loro si uniranno Elisa Moro, esperta in progetti di welfare comunitario e referente dell’associazione Get Up, e Clelia Dri, presidente dell’associazione A Scuola per Conoscerci, che opera contro il bullismo omolesbobitransfobico.

L’obiettivo dell’incontro, inserito in “VIVE E LIBERE”, il ricco calendario di eventi collezionati dal Comune di Udine in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è quello di sensibilizzare la comunità educante, che comprende educatori, genitori e operatori sociali, ma anche di coinvolgere direttamente i giovani nella comprensione delle radici profonde della violenza di genere.

“La violenza di genere è un fenomeno che si manifesta in forme evidenti come aggressioni, soprusi e femminicidi, ma si annida soprattutto in atteggiamenti meno espliciti e altrettanto dannosi, come linguaggi discriminatori e stereotipi culturali normalizzati, prevaricazione e controllo psicologico ed economico”, spiega l’Assessora alle pari opportunità Arianna Facchini. “La prevenzione è un passo fondamentale per un cambiamento che deve partire dall’educazione, perché si parla delle comunità del futuro. Parlare di rispetto, parità e inclusione nelle scuole – conclude Facchini – significa costruire gli strumenti per un futuro in cui i rapporti tra le persone si basino su reale equità”.