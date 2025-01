Numero record di giornalisti uccisi nel 2024

Press Emblem Campaign (PEC) è un’organizzazione non governativa (ONG) con status consultivo speciale presso le Nazioni Unite. La PEC, fondata nel giugno 2004 da un gruppo di giornalisti di diversi paesi, con sede a Ginevra, è un’organizzazione internazionale indipendente senza scopo di lucro e non governativa. Mira a rafforzare la protezione legale e la sicurezza dei giornalisti nelle zone di conflitto e disordini civili o in missioni pericolose. La PEC è a favore di una nuova convenzione internazionale per migliorare la protezione dei media. Ha il supporto di circa 50 ONG e associazioni di giornalisti nel mondo. In un nuovo rapporto la Press Emblem Campaign (PEC) ha specificato che lo scorso anno è stato ucciso un numero record di operatori dei media, osservando che almeno 179 di loro hanno perso la vita in 25 Paesi del mondo nel 2024. Nell’aggiornamento del suo rapporto annuale, la PEC ha dichiarato che quasi i tre quarti sono stati uccisi in zone di conflitto. Dicembre è stato un mese particolarmente drammatico, con altre 20 vittime. L’aumento nel 2024 rispetto al 2023 (140 vittime) è del + 28%, ha aggiunto la PEC evidenziando i 116 giornalisti uccisi nel 2022, 79 nel 2021, 92 nel 2020, 75 nel 2019, ecc.

I conflitti in Medio Oriente sono responsabili di oltre la metà delle vittime, causando la morte di 91 giornalisti: almeno 80 nella Striscia di Gaza, 6 in Libano, 4 in Siria e 1 in Cisgiordania. In totale, gli scontri a Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 hanno ucciso almeno 161 operatori dei media, un bilancio senza precedenti per un conflitto concentrato in un arco di tempo così breve.

Nel 2024, la guerra in Ucraina ha causato la morte di 19 giornalisti ucraini (la maggior parte dei quali si era arruolata nell’esercito) più uno straniero (Ryan Evans della Reuters a Kramatorsk). A questi va aggiunta la morte in custodia cautelare in Russia, il 10 ottobre, della giornalista ucraina Victoria Rochtchina, per un totale di 21 vittime.

Al di fuori del Medio Oriente e dell’Ucraina, il Pakistan ha registrato il più alto numero di giornalisti uccisi, 12 dal 1° gennaio, un chiaro peggioramento. In Russia 7 giornalisti hanno perso la vita (di cui tre nei territori ucraini occupati dalla Russia e uno a Kursk). 7 sono le vittime in Bangladesh, a causa dei disordini di luglio.

La situazione rimane molto pericolosa in Messico, dove sono stati uccisi 7 giornalisti. I conflitti in Sudan sono responsabili della morte di 6 giornalisti. In Colombia sono stati uccisi 4 operatori dei media, 4 in India, 3 in Iraq e 3 in Myanmar (Birmania). Due persone sono state uccise in Somalia, due nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e due ad Haiti. Seguono Cambogia, Ciad, Ecuador, Honduras, Indonesia, Giamaica, Nepal e Filippine, con una vittima in ciascun Paese.

In dieci anni, la PEC ha contato 1.159 vittime, una media di 2,25 a settimana.

Negli ultimi cinque anni, i Paesi più pericolosi sono stati Gaza/Cisgiordania (166), Ucraina (59), Messico (55), Pakistan (36) e India (32). Il Medio Oriente è il continente che nel 2024 ha registrato il maggior numero di vittime (92: Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania e Iraq), davanti all’Asia (31).Segue l’Europa (28: Ucraina e Russia), davanti all’America Latina (17) e all’Africa (11).Oltre al Medio Oriente, si è registrato un peggioramento in Asia da un anno all’altro (31 morti contro 12).L’aspetto positivo è che nel 2024 l’America Latina ha registrato meno vittime rispetto al 2023 (16 contro 20).

“Condanniamo tutti questi crimini, commessi in violazione del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali. Indagini indipendenti sono essenziali per chiarire le circostanze e perseguire i responsabili, al fine di combattere l’impunità. Questo pesantissimo bilancio di vittime, il più grave dall’inizio del secolo, rafforza la necessità di uno strumento internazionale che chiarisca le condizioni per la protezione della professione giornalistica nelle zone di conflitto”, ha dichiarato Blaise Lempen, presidente di PEC (pressemblem.ch), aggiungendo che la PEC continuerà a lavorare su questo tema senza interruzioni.

A differenza di altre organizzazioni, la PEC include nelle sue statistiche tutti i giornalisti uccisi, indipendentemente dal fatto che la loro morte sia o meno legata alla loro attività professionale, poiché è molto difficile dimostrare che un crimine sia stato commesso in relazione al lavoro di un giornalista senza un’indagine completa e indipendente, che spesso manca.