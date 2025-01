Teatro Pasolini Cervignano: My name is Nina. A portrait of Nina Simone apre il 2025 della stagione musicale

La stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano – curata da Euritmica – apre il nuovo anno martedì 21 gennaio alle 20.45, con My name is Nina. A portrait of Nina Simone, il nuovo spettacolo scritto da Valerio Marchi per raccontare con parole, musica e immagini la vicenda umana ed artistica di una Nina Simone poco conosciuta ai più.

È il ritratto di una donna, artista e combattente, tra brani originali e brani scritti da altri autori, che Nina cantava nei suoi innumerevoli concerti in tutto il mondo, durante una vita forsennata, difficile, piena di sfruttamento, solitudine e disagio interiore.

L’icona del jazz nell’epoca delle battaglie per i diritti civili, l’artista che aveva scelto di cantare “per la sua gente”, assumendo posizioni sempre più radicali, lontane dall’industria musicale mainstream e, alla fine, anche dall’America, in una vita di continue ricerche e trasferimento in giro per il mondo, viene raccontata da un progetto, tutto “made in Friuli” prodotto da Euritmica.

A dare voce a Eunice Kathleen Waymon – il vero nome della cantante del North Carolina – è infatti una delle vocalist più eclettiche ed espressive della scena jazz regionale, Graziella Vendramin. Rodata e composta da musicisti di grande esperienza la band: Alessandro Scolz al pianoforte, Romano Tedesco al contrabbasso, Emanuel Donadelli alla batteria, che accompagna il ritratto musicale.

Nelle vesti di narratore c’è l’autore Valerio Marchi, scrittore che ha già realizzato numerosi spettacoli teatrali e pubblicazioni dedicati a grandi personaggi della storia, compresa una originale biografia su John Coltrane.

I biglietti per il concerto (intero € 12,00/ridotto € 10,00/studenti € 6,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.