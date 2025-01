Poesie demodeiste di Lucrezia Lombardo e Laura Altamura

La Senne

Le otto estive,

un boulevard di Parigi.

Tutto è sogno.

Ideali,

romantici persino i marciapiedi.

Vita da intellettuali

doverosamente poveri,

artisti che vendono utopie:

la bolla del gioco,

stornelli e fisarmoniche.

Si, si,

avevi ragione,

la vita mia con te ogni giorno.

Un fiore sul tavolo,

musiche serali.

La Senna,

il rammarico.

Canti dove non arriva il mondo

sotto al battello muto.

********************

Caos

La vita

in una sfera di cristallo

dove la neve non s’arresta:

un canale perduto

tra le stelle senza meta

come la forza caotica

della giovinezza

che odia persino amando.

Lucrezia Lombardo

***********************************************************************

Mi dici danza

scart e isolante

in circuito chiuso

in quella stanza

guaina e corrente

cinghie e sopruso

Sto ferma avanza

di cavi un trefolo

mente in disuso

disse l’oracolo

Laura Altamura