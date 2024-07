Oggi (Mercoledì 17 luglio) Secondo giorno per Mittelyoung con Olanda, Svizzera e Serbia

Dopo l’apertura dal palco dell’edizione 2024 di Mittelyoung, il festival nel festival dedicato agli artisti under30 torna con una seconda giornata di spettacoli – danza, circo e teatro – che arrivano tutti da oltreconfine e precisamente da Olanda, Svizzera e Serbia.

Si inizia alle 17 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con la danza di Home che racconta una storia di adozione e il viaggio dalla Cina all’Europa, per spostarsi poi al Teatro Ristori alle 18.15 per Santa & Glitter, lo spettacolo di circo che unisce le capacità artistiche ed acrobatiche del duo svizzero all’immaginario della disco anni ’80.

La seconda giornata di Mittelyoung termina alle 20 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti con il teatro in lingua serba (sovratitoli in italiano) di Lonesome Balkan, Balcani solitari, una storia che parla di peccato e di redenzione con una buona dose di umorismo nero.

Per informazioni e biglietti: https://www.mittelfest.org/mittelyoung2024/

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

Ore 17 – HOME di Bali Li Wiegmans – DANZA, Olanda, prima nazionale – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Un film e un assolo di danza, due diversi linguaggi artistici si incontrano per raccontare lo straordinario viaggio di una cinese adottata. Bai Li Wiegmans ci invita in un’esplorazione intima della propria vita alla ricerca di un senso di appartenenza. Dalla Cina all’Europa, dall’innocenza agli scontri d’identità, per arrivare a un’armonia che trascende tutto: Home non è solo una storia privata, ma un tributo a coloro che affrontano le difficoltà dell’adozione e della doppia identità. Uno spettacolo suggestivo e delicato che dà voce a coloro che non hanno un senso fisso di casa e offre conforto e comprensione a chi si trova fra due mondi. Home è un invito a riconsiderare che cosa significhi appartenere a un luogo e a trovare il proprio posto nel mondo.

Ore 18.15 – SANTA & GLITTER di Cia. Bruta Bruja – CIRCO, Svizzera – Italia, Teatro Ristori

Una diva della disco anni ‘80 e una queen santificata emergono da una pila di biancheria e invitano il pubblico nel loro bizzarro salotto. Due personaggi innocenti, pelose, sacre, in crisi e con la passione per il drama, nate nell’epoca sbagliata e perse nella loro imperfezione, ci accompagneranno in uno show MTV da sogno, tra il glam e il trash, che porta con sé l’energia della pista da ballo e il fascino di David Bowie. Con il motto “Life is a Mistery”, Santa & Glitter ci trasporta in un universo divino attraverso uno spettacolo che unisce corda verticale, trapezio, sospensione capillare e teatro fisico. Il duo della Cia. Bruta Bruja, guidato dalle sue personali divinità della disco anni ‘80, celebra insieme agli spettatori la sua extra-ordinaria visione della realtà.

Ore 20 – LONESOME BALKAN di Nikola Gačpar/Vanja Šević – TEATRO, Serbia, prima nazionale – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Tutti pecchiamo agli occhi di Dio. Ma cosa succede quando un peccato è così grande da non poter essere perdonato? C’è chi si pente, chi mette in discussione le proprie scelte di vita, chi sceglie di dedicare il tempo che ha a disposizione a migliorarsi. I personaggi di questa commedia, che è liberamente ispirata a The Lonesome West del premio oscar irlandese Martin McDonagh, sono i fratelli Vladimir e Kosta: loro combattono, all’infinito e per le cose più banali. Dove li porterà questa lotta? A odiare, dubitare, a perdere fiducia in tutto ciò che li circonda. Come potranno uscire dal circolo vizioso del peccato? Solo se si è consapevoli del problema in cui ci si trova, si può sperare nella redenzione: questa è l’essenza di “Balcani solitari”. A cui si aggiunge una sana dose di umorismo nero.