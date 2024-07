Al Giardino dei Diritti di Cervignano del Friuli in scena la filosofia: “Conoscenza – il Teeteto di Platone”

L’assessorato alla cultura del comune di Cervignano del Friuli, in collaborazione con il circolo Arci Cervignano aps, organizza un appuntamento estivo con la filosofia “Conoscenza – il Teeteto di Platone” incontro filosofico con Mauro Travanut. l’evento si svolgerà Venerdì 26 luglio 2024 alle ore 20.30 nel Giardino dei Diritti . Si tratta di un dialogo della maturità del grande Platone. Un ultimo tributo a Socrate. Confronto con la teoria dei sofisti, sul tema della conoscenza. Socrate dovrà vedersela con Protagora, dialogando con il giovane matematico Teeteto. Ci sarà pure un confronto con la teoria eraclitea. Un’ora e mezza, che mostrerà le diverse vie in cui il pensiero classico, cercherà di rispondere alla domanda: “che cos’è la conoscenza” spiega Mauro Travanut. L’evento a ingresso libero in caso di maltempo si terrà presso la Casa della musica, in Largo Galliano Bradaschia.