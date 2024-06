Open Sinistra Fvg in merito alle dichiarazioni del ex Sindaco Cisint dopo la decisione del TAR che ha accolto i ricorsi di due centri culturali islamici

“Ho appreso con sollievo che il TAR del FVG ha dato torto alla decisione xenofoba del Comune di Monfalcone, guidato dalla sindaca Cisint, di vietare spazi in aree residenziali al culto islamico, che non fossero preventivamente destinati a tale scopo. Il TAR dichiara che è una violazione dei diritti costituzionali. Come Open Sinistra FVG avevamo già sostenuto l’illegittimità delle proibizioni del Comune di Monfalcone anche pubblicamente, nell’imponente manifestazione di alcuni mesi fa.

Addolora però che la reputazione di Regione accogliente continui ad essere sfregiata da questi comportamenti xenofobi di certi esponenti politici, a danno dei lavoratori che contribuiscono in modo così significativo al nostro PIL.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.