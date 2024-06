Lunatico Festival 2024, decima edizione

A luglio 3 week end in 3 diverse location, animati da spettacoli, rappresentazioni teatrali, concerti, narrazioni, mostre, passeggiate

culturali nei parchi della salute mentale di Trieste, Gorizia e Udine. Il tutto sempre ad ingresso gratuito. – Dal 4 al 7 luglio, presso il Parco di San Giovanni a Trieste. – Dal 19 al 21 luglio, al Parco Basaglia di Gorizia. – Dal 25 al 28 luglio, all’ex Casa del Popolo di Borgo San Sergio, Trieste.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento estivo con “Lunatico Festival”, progetto artistico e culturale a valenza regionale e transfrontaliera, giunto alla sua decima edizione. Un’iniziativa fortemente voluta, organizzata e promossa da La Collina Cooperativa Sociale, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione con l’associazione Cut e Hangar Teatri, a cui quest’anno è affidata la direzione artistica e logistica. Tra i partner dell’iniziativa, Lega Coop Friuli Venezia Giulia, Consorzio COSM, Fondazione Pietro Pittini, Teatro degli Sterpi e Comune di Gorizia. Tradizione e innovazione sono i capisaldi di questa edizione del Festival. Come in passato, il Festival si comporrà di una ricca serie di eventi, diversi e variegati per tipologia e genere: dagli spettacoli teatrali alla musica, passando per le narrazioni – curate da Alessandro Metz – e gli itinerari Basagliani. Anche quest’anno gli eventi si terranno presso il Parco San Giovanni di Trieste e il Parco Basaglia di Gorizia, ma non solo: il terzo weekend di eventi si svolgerà negli spazi, da poco rinnovati, dell’ex Casa

del Popolo di Borgo San Sergio, gestiti da La Collina Cooperativa Sociale. Agli spettacoli, novità di questa edizione, si aggiungeranno alcuni appuntamenti dedicati alla famiglia e alcune occasioni speciali, come ad esempio l’Ecstatic Dance di Kaartik. Il Festival si svolgerà durante 3 fine settimana: da giovedì 4 a domenica 7 luglio presso il Parco San Giovanni di Trieste, dal 19 al 21 luglio presso il Parco Basaglia di

Gorizia e infine da giovedì 25 a domenica 28 luglio presso gli spazi della ex casa del popolo a Borgo San Sergio.

Gli eventi del primo weekend saranno dedicati in particolare ai 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia e alle celebrazioni dei 40 anni di Radio Fragola. Per ricordare la figura di Franco Basaglia, ci saranno spettacoli teatrali dedicati al tema della salute mentale a cura di Accademia della Follia, Compagnia Chille de la Balanza, CSM di Gorizia e Teatro degli Sterpi. Oltre a questo, verranno riproposti gli Itinerari

Basagliani – le passeggiate guidate nei luoghi basagliani – e grande importanza verrà data alle narrazioni a cura di Alessandro Metz. A celebrare invece il quarantesimo anniversario di Radio Fragola, ci sarà Radio Gala, una diretta in radiovisione che vedrà sul palco importanti ospiti del mondo della radio e della comunicazione e che proporrà un avvincente contest tra giovani studenti e ricercatori. Proprio ai più

giovani sarà dedicata la Scuola di Rap a cura di Matteo Verdiani. Non mancherà certo la musica con, tra gli altri, Jay Rah, Ricky Yane e B.ENT. Grande attenzione verrà data alla costruzione e al consolidamento della comunità del Lunatico Festival attraverso eventi come l’Ecstatic Dance a cura di Kaartik. Il secondo weekend del Lunatico Festival si svolgerà presso il Parco Basaglia di Gorizia, luogo che nel percorso della sua riqualificazione ha sviluppato una spiccata vocazione di contenitore culturale ad alto impatto sociale. Arte, musica e cultura saranno anche qui protagoniste in un mix di eventi all’insegna di una diffusa accessibilità e di un forte intreccio fra cultura e comunità. Una vera e propria rigenerazione culturale che vuole superare ogni tipo di stereotipo e confine, sia esso territoriale, culturale o

espressivo. Ai consueti appuntamenti nell’ambito delle narrazioni, tra cui ricordiamo KAVKIN PARK, reading poetico realizzato in collaborazione con la vicina Slovenia in cui sarà possibile inoltre degustare vini del nostro territorio, il Parco Basaglia di Gorizia ospiterà concerti ed eventi musicali dal respiro internazionale, come TRIO DAVID CONTRERAS (Messico), il sound system ROOTS IN SESSION (Slovenia) e culminerà con il concerto di Paolo Baldini Dub Files (Italia). In continuità con le edizioni precedenti non mancherà l’offerta teatrale, con l’Accademia della Follia che proporrà lo spettacolo “Quelli di Basaglia… a 180°” a chiusura della manifestazione. Quest’anno a Gorizia aumenteranno i momenti dedicati alla valorizzazione del territorio con eventi come UN TALK SOSTENIBILE, tavola rotonda

sui temi dell’economia circolare, e DECOLONIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO, un workshop tenuto dall’artista Josip Zanchi (Croazia). Da quest’anno inoltre l’offerta di eventi si arricchisce con lo sport: il 1° MEMORIAL DAVID DE CARLI sarà infatti un torneo di basket domenicale, organizzato da Polisportiva 2001 e A.S.D. Dinamo Gorizia a cui seguiranno le premiazioni, accompagnate dalla musica di DJ D8. Il terzo weekend che si terrà a Borgo San Sergio da giovedì 25 a domenica 28 luglio sarà invece dedicato al ruolo dell’arte nell’educazione e nella costruzione della socialità. Ne saranno esempi il workshop Build Up a cura di di Luca Gabrielli, che avrà la finalità di definire con i più giovani una nuova trama di funzioni e relazioni nel contesto urbano periferico di Borgo San Sergio, oppure gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia con Piero Guglielmino e con il Drum Circle di Marco Rossignol. Non mancheranno anche a Borgo San Sergio gli appuntamenti con il teatro, con la musica e il cinema; negli spazi gestiti da La Collina Cooperativa Sociale, infatti,

si alterneranno le note dei Maxmaber e il rap degli Assalti Frontali, la comicità di Paola Tintinelli, gli spettacoli di fuoco e il documentario di Alessio Bozzerà “Trieste, Yugoslavia”. Si riproporranno anche in questa sede le narrazioni a cura di Alessandro Metz, con ospiti come Militant A per parlare di arteducazione. A chiudere il terzo weekend di eventi e così il Lunatico Festival 2024, il concerto del David Contreas Trio. Un weekend dunque tutto all’insegna dell’arte vissuta come veicolo di coesione sociale.

PROGRAMMA COMPLETO

Weekend 1

04 luglio

20.00-21.00

CLAUDIO CALIA – ALLARGO LE BRACCIA E I MURI CADONO – NARRAZIONI

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

21.00-21.00

LA PORTA CHE STA NELL’OMBRA – DOCUMENTARIO

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

21.00-22.00

QUELLI DI BASAGLIA… A 180° – TEATRO

Parco di San Giovanni – Teatrino Basaglia (esterno)

05 luglio

26.30-19.30

RADIO GALA: 100 ANNI DI VOCI NELL’ETERE PARTE 1 – INTRATTENIMENTO

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

18.00-20-00

EMERSIONI/IMMERSIONI – INTRATTENIMENTO MOSTRA

Parco San Giovanni – Padiglione M

20.00-21.00

PERICOLOSO – TEATRO

Parco di San Giovanni – Teatrino Basaglia (esterno)

21.00-00.00

RADIO GALA: 100 ANNI DI VOCI NELL’ETERE PARTE 2 – INTRATTENIMENTO

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

06 luglio

17.00-19.00

SCUOLA DI RAP CON MATTEO VERDIANI E JAY RAH – MUSICA

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

18.00-20.00

ECSTATIC DANCE, A CURA DI KAARTIK – INTRATTENIMENTO LAB DANZA

Parco di San Giovanni – Spazio Rosa

20.00-21.00

MANICOMIO, ADDIO! – TEATRO

Parco di San Giovanni – Teatrino Basaglia (esterno)

21.00-23.00

THE URBAN PULSE, A CURA DI B.ENT CON XION, JEREMY DENVER, RESEM BRADY, MAXIM, YANE –

MUSICA

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

07 luglio

11.00-13.00

ITINERARI BASAGLIANI – INTRATTENIMENTO

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

19.00-20.00

GIANFRANCO BETTIN – NARRAZIONI

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

21.00-22.00

BATTITI – TEATRO

Parco di San Giovanni – Teatrino Basaglia (esterno)

22.00-00.00

THE ULTIMATE DISCOORSETTO LUNATIK PARTY! – MUSICA

Parco di San Giovanni – Piazzale Radio Fragola

Weekend 2

19 luglio

18.30-19.30

LA PERENNE ATTESA – INTRATTENIMENTO MOSTRA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

18.30-19.30

KAVCIN PARK – READING POETICO E DEGUSTAZIONE VINI

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

21.00-23.00

DAVID CONTRERAS TRIO – MUSICA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

20 luglio

09.30-13.00

ITINERARI BASAGLIANI – UN TALK SOSTENIBILE – SWAP PARTY – INTRATTENIMENTO

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

17.30-18.30

DECOLONIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO – INTRATTENIMENTO

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

19.00-20.30

DJ D8 – MUSICA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

20.30-22.00

ROOTS IN SESSION – MUSICA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

22.00-00.00

PAOLO BALDINI DUBFILES – MUSICA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

21 luglio

17.00-21.00

MEMORIAL DAVID DE CARLI – INTRATTENIMENTO

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

21.00-22.00

DJ D8 – MUSICA

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

22.00-23.00

QUELLI DI BASAGLIA… A 180° – TEATRO

Parco Basaglia – Via Vittorio Veneto 174, Gorizia

Weekend 3

25 luglio

19.00-20.00

BUILD UP-ATELIER DI QUARTIERE – INTRATTENIMENTO LABORATORIO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

20.00-21.00

SE DOVESSI PARLAR D’AMORE – TEATRO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

21.00-23.00

TRIESTE, YUGOSLAVIA – INTRATTENIMENTO DOCUMENTARIO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

26 luglio

20.00-21.00

MILITANT A – NARRAZIONI

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

21.00-23.00

ASSALTI FRONTALI LIVE – MUSICA Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

27 luglio

18.00-19.00

SIAMO POESIA – INTRATTENIMENTO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

19.00-20.00

BUILD UP-ATELIER DI QUARTIERE – INTRATTENIMENTO LABORATORIO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

21.00-22.00

CON TANTO AMORE, MARIO – TEATRO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

22.00-00.00

MAXMABER ORKESTAR – MUSICA

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

28 luglio

18.00-19.00

DRUM CIRCLE – MUSICA

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

19.00-20.00

SIMONE PETRALIA – LE RIBELLI: OTTO SCIENZIATE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO – NARRAZIONI

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

21.00-22.00

DANZA,FUOCO & ROMANTICHERIE – INTRATTENIMENTO SPETTACOLO

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

22.00-00.00

DAVID CONTREAS TRIO – MUSICA

Ex Casa del Popolo Borgo S.Sergio

LUNATICO FESTIVAL 2024 è organizzato da La Collina Cooperativa Sociale, con il

contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la collaborazione

dell’associazione Cut e di Hangar Teatri, a cui è affidata la direzione artistica

dell’iniziativa. Tra i partner: Lega Coop Friuli Venezia Giulia, Consorzio COSM,

Fondazione Pietro Pittini, Teatro degli Sterpi e Comune di Gorizia.

Tutte le informazioni sono disponibili su:

www.lunaticofestival.org

www.facebook.com/LunaticoFestival