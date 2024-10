Osservatorio sull’economia del Friuli Venezia Giulia: Presentazione report

Torna la periodica conferenza stampa di presentazione dei dati semestrali dell’Osservatorio sull’economia del Friuli Venezia Giulia: mercoledì 22 ottobre alle 11.30, nella Sala Gianni Bravo dell’ente camerale (ingresso da piazza Venerio, piano interrato), sarà presentata la raccolta di tutti i principali dati economico-statistici sulla regione, aggiornati dal Centro Studi camerale.

Introdurrà i lavori il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, che passerà la parola alla responsabile del Centro studi Cciaa Elisa Qualizza per l’illustrazione degli indicatori di riferimento, che prevedono anche un focus sul credito realizzato in esclusiva per la Cciaa grazie alla collaborazione con la sede di Trieste di Banca d’Italia. Ospite della conferenza stampa sarà il senior partner di Prometeia Alessandro Carpinella, che partendo dai dati Fvg traccerà un quadro sulla situazione nazionale e internazionale. Le conclusioni spetteranno all’assessore regionale alle attività produttive e turismo